Gelenekselleşen Kırmızı Beyaz sergisi 30 Ağustos Zafer Bayramı özel açılışı 03.09.2023 Pazar günü sanatseverlerle buluştu.

Sanat ve sanatçının her zaman yanında olan Abay Galeri / Sanat-ı Alâ , Cumhuriyetimizin 100. Yılında çağdaş sanat eserlerini günümüzde en güzel şekilde ortaya koyan sanatçıların resim, heykel, mozaik, seramik ve fotoğraf alanlarında özenle oluşturulmuş eserleri, muhteşem bir mekanda Ortaköy Kethuda Hamamı'nda sanatseverlerin beğenisine sunulurken sanatseverler bu sergiye büyük ilgi gösterdiler.

Kavramsal çağdaş Türk ressamı şair ve teatral performans sanatçısı dünya gezgini eKonomist eğitmen Hicran Çiğdem Yorgancıoğlu; CIGDEM-I EFTALYA ,SANAT-I ALA diyerek yurtdışında farklı kıtalarda ülkemizi temsil ettiği bir tuval üzerine yağlı boya teknik sanat eseriyle katıldı.

Ayrıca sanatçı sergi açılış kokteylininde teatral dans performansıyla 3 Eylül 2023 tarihinde Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda sanatseverlerle ve sanatçı dostlarıyla bir araya geldi ve uluslararası arenada sergilediği ve en son Pekin Üniversitesi davetlisi olarak gittiği Çin’de TV leri,n naklen yayınladığı MIM CHI 360 WARRIOR VİCTORY – Zafer Dansını KIRMIZI BEYAZ konseptine ve 30 Ağustos’a özgüleyerek yorumladı .

Geleneksel sergi hakkında kısa bir açıklama serginin organizatörü Ayşegül Abay “Ağustos ve Eylül ayları cumhuriyetimiz için önemli dönemlerdir. Kurtuluş Savaşı’mızın temellerinin atıldığı Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 1921’dir. 30 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz kazanılmış ve 1926 yılında da bugün bayram ilan edilmiştir. Bizlerde bu özel günde böyle bir sergiyi geleneksel hale getirmekten büyük onur duyuyoruz. Pandemi öncesine kadar 9 yıl boyunca arka arkaya her yıl düzenledik. Pandemi döneminde ara verdiğimiz bu geleneksel sergimizi 10.’uncu kez sanatseverlerle buluşturduk. Sergimize katılan sanatçılarımıza ve bu günümüzde bizi yalnız bırakmayan sanatseverlere teşekkürler ederiz” diyerek duygularını ifade etti.

Sergiye Ada Su Tayan, Alev Demirkesen, Alişan Derin, Ani Erkman Yaramyan, Atalay Köseoğlu, Athena Hajarizadeh, Aynur Güner, , Ayşe Hüveyda Yiğit, Azita Mokhtari, Belgin Aydın, Belkız Ciğer, Binnur Kaska, Can Varol, Çiğdem Şahin, Çiğdem Saç Kavrayan, Çiğdem Yorgancıoğlu, D. Ali Gültekin, Deren Karabay, Deniz Kireç, Ekin Sarı, Elmira Gülgün Sönmez, Emel Akbulut, Emine Kılçık Tiğin, Emine Şıvgın, Esin Mumcu, Esra Bezci, Eyüp Murat Yücel, Fatma Öztürk, Gamze Lim, Gizem Özgündüz Aktaş, Gökşen Parlatan, Gülden Karadere, Gülhan, Güllüzar Filis Tonkuş, Gülizar Malçok, Hakan Çıtak, Hale İşler, Happy İnspo, Hasan Çördük, Hilal Bulut, Hülya Yazıcı, Hülya Atakan, Işın Aktan, Kasım Tuygun, Kudret Ustaoğlu Dursun, Lale Altay, Leman Saka, Meltem Coşkun, Meltem Kurtoğlu, Mike Narman, Murat Büyükparmaksız, Münür Erbörü, Nalan Alakent, Nalan Kurt, Nermin Toy, Nilbahar Zurnacı, Nilgün Akoğlu, Nur Ulubil, , Nurşen Turhal Mengeş, Nurten Tulgar, Oğuz Hamza, Osman Öztürk, Pelin Toğrul, Perihan Türkçü, Reyhun Jabbary, Rezzan Keçeli, Rüzgar Fidan, Selda Çapraz, Sevcan Birgören, Sevestet Alisipahi Sakar, Sevgi Evsen, Sevgi Vardarlı İnan, Sumru Çınar, Süleyman Sarı, Şeyma Çakılcı, Şule Turan Aslan, Turgay Sarıkaya, Turgut Karaoğlu, Tülin Gizgen, Valya Dilbaz, Zehra Aksoy, Zekiya Yılmaz, Zeliha Demirel, Zuhal Ayberk Kutlu eserleriyle katıldılar.