.“Buket Aydın” ve “Tayyar Işıksaçan”ın sunuculuğunda gerçekleşen törende, sektöründe fark yaratan ve başarılı projeleriyle isminden söz ettirmiş kişiler ödüllerle taçlandırıldı.
“Green Park Hotel ve Kongre Merkezi”nde “Buket Aydın” ve “Tayyar Işıksaçan”ın sunuculuğunda gerçekleşen görkemli gecede ödüle layık görülen isimler arasında; Ayşen Birgör, Reel Çağla,Tuğba Ünal, Dilara Kırmıt, Alp Pehlivan, Evren Göz, Çiğdem Tunç, Gökhan Uğurlu, Suadiye, Süreyya Ayvazova, Aleyna Çalışkan, Şeniz Ulusoy, Mine Sarı, Burcu Kaya ve İbrahim Konar gibi bir çok değerli ismi görkemli bir törenle ödüllerle buluşturdu.
Reel Çağla, Ayşen Birgör, Dada Velet, Süreyya Ayvazova, Tuğba Ünal ve Suadiye, muhteşem şarkılarıyla geceye büyülü bir atmosfer kattı.
2-YILIN MODA YÜZÜ - DİLARA KIRMIT
3-YILIN EN BAŞARILI TEKNOLOJİ FİRMASI - NANOGRAFİ NANO TEKNOLOJİ
2011 YILINDAN BUGÜNE, 100’DEN FAZLA ÜLKENIN PAZARINDA ILERI TEKNOLOJİ MALZEMELER TEDARIK TEDARIK EDEREK, ÜLKEMIZE KAZANDIRMIŞ OLDUĞU GIRIŞIMLERLE, “YILIN EN BAŞARILI TEKNOLOJI FIRMASI” ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
4-YILIN EN BAŞARILI HAVA VE GAZ SİSTEMLERİ - TARU HAVA VE GAZ SİSTEMLERİ
1993 YILINDA BASINÇLI HAVA KURUTUCUSU ÜRETIMI YAPARAK,ENDÜSTRIYEL GAZ VE HAVA SISTEMELERI KONUSUNDA UZMANLAŞMIŞ KADROSU, KALITELI ÜRÜNLERIYLE SEKTÖRDE ISMINI ÖN PLANA ÇIKARARAK, YILIN EN BAŞARILI HAVA VE GAZ SISTEMLERI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
5-YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNŞAAT MARKASI - MMT TUNÇ GROUP İNŞAAT
2004 YILINDA ALANYA'DA INŞAAT SEKTÖRÜNDE HIZMET VERMEYE BAŞLAYAN MMT TUNÇ GROUP İNŞAAT, YENILIKÇI DÜŞÜNCE YAPISI, DAYANIKLI MALZEME KULLANIMI VE MODERN YÖNETIM TEKNIKLERI KULLANARAK YILIN EN İYI ÇIKIŞ YAPAN İNŞAAT FIRMASI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
6-YILIN EN BAŞARILI HİZMET BELEDİYECİLİĞİ - SARIKAYA BELEDİYESİ
KALITELI HIZMET ANLAYIŞI, VATANDAŞ ODAKLI YAKLAŞIMI VE YENILIKÇI PROJELERIYLE ISMINI ÖN PLANA ÇIKARARAK, YILIN EN BAŞARILI HIZMET BELEDIYECILIĞI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
7- YILIN EN İYİ POP MÜZİK SINGLE YORUMCUSU – SUADİYE
8-YILIN EN İYİ DONDURARAK KURUTMA TEKNOLOJİSİ MAKİNASI - FREEZE DRYMACH
ÜRETTIĞI MAKINALARDA TEKNOLOJISINDEKI BENZERSIZLIĞI VE ENDÜSTRIYEL TASARIMIYLA FARK YARATIP, SEKTÖRDE ISMINI ÖN PLANA ÇIKARTARAK YILIN EN İYİ DONDURARAK KURUTMA TEKNOLOJİSİ MAKİNASI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
9-YILIN EN BAŞARILI TEKSTİL FİRMASI - AYDIN TEKSTİL
AVRUPA'NIN ÖNDE GELEN MARKALARINA IHRACAT YAPAN FIRMA, 3.000 KIŞILIK ÇALIŞAN KADROSUYLA VE YILLIK 6 MILYON ADET ÜRETIM KAPASITESIYLE, ISMINI ÖN PLANA ÇIKARARAK YILIN EN BAŞARILI TEKSTIL FIRMASI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR..
10-YILIN EN İYİ BİYOGRAFİ SİNEMA FİLMİ - BUĞDAY TANESİ
11-YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN NAKLİYE ORMAN ÜRÜNLERİ FİRMASI - İKİZLER ORMAN ÜRÜNLERİ
ÇEVRE DOSTU YAKLAŞIMI, VE SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞE VERDIĞI ÖNEM ILE, ALANINDA ISMINI ÖN PLANA ÇIKARTARAK, YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN NAKLİYE ORMAN ÜRÜNLERİ FİRMASI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
12-YILIN EN BAŞARILI HABER PROGRAMI SUNUCUSU - BURCU KAYA
(ÖDÜLÜ ŞENİZ ULUSOY TESLİM ALMIŞTIR)
13-YILIN EN İYİ İNOVATİF ZEMİN SİLO VE EPOKSİ FİRMASI - HAKAN BOYA EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLERİ
TÜRKIYE VE YURTDIŞI PIYASASINDAKI MÜŞTERILERINE, YÜKSEK KALITE ÜRÜN YELPAZESINI SUNARAK, HIZMET VE ÇEŞITLILIK KONULARINDA ISMINI ÖN PLANA ÇIKARTARAK YILIN EN İYI İNOVATIF ZEMIN SILO VE EPOKSI FIRMASI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
14- YILIN EN İYİ İNOVATİF BANYO ÇÖZÜMLERİ MARKASI - BELİNZA BANYO ÇÖZÜMLERİ
BANYO MOBILYASI TASARIM VE ÜRETIM ALANLARINDA; GENIŞ ÜRÜN YELPAZESI, KALITELI HIZMET ANLAYIŞIYLA SEKTÖRÜNDE ISMINI ÖN PLANA ÇIKARARAK, YILIN EN İYI İNOVATIF BANYO ÇÖZÜMLERI MARKASI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
15- YILIN EN BAŞARILI ESER BELEDİYECİLİĞİ - HASKÖY BELEDİYESİ
İLÇEYE GETIRMIŞ OLDUĞU DOĞALGAZ ALTYAPISI PROJESIYLE VE HAZINEDEN ALARAK 1000 PARSELLIK ALANI ILÇEYE KAZANDIRAN HASKÖY BELEDIYESI, YILIN EN BAŞARILI ESER BELEDIYECILIĞI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
16-YILIN EN İYİ TARTIŞMA PROGRAMI SUNUCUSU – MİNE SARI
17- YILIN EN BAŞARILI ORMAN ÜRÜNLERİ MARKASI - ALOR ORMAN ÜRÜNLERİ
ÜRETTIĞI KERESTE ÇEŞITLERI VE DIĞER HAM MADDELERI UYGUN FIYAT VE KALITE GARANTISI ILE ALICILARINA ULAŞTIRIRKEN, KESINTISIZ MÜŞTERI HIZMETLERIYLE ISMINI ÖN PLANA ÇIKARARAK YILIN EN BAŞARILI ORMAN ÜRÜNLERI FIRMASI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
18- YILIN EN BAŞARILI ALT YAPI VE ÜST YAPI PROJE BELEDİYECİLİĞİ - ÇATALZEYTİN BELEDİYESİ
ÖRNEK BIR YÖNETIM ANLAYIŞI ILE BÖLGENIN YAŞAM KALITESINI YÜKSELTMEYI HEDEFLEYEREK GERÇEKLEŞTIRDIĞI YENILIKÇI PROJELERLE ISMINI ÖN PLANA ÇIKARARAK, YILIN EN BAŞARILI ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJE BELEDIYECILIĞI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
19- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK OYUNCUSU - GÖKHAN UĞURLU
20- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SİNGLE'I - GÜYA - DADA VELET & MİRA
21- YILIN EN BAŞARILI DÖNER MARKASI LEZZET ÖDÜLÜ - TAVUK FAKÜLTESİ
YÜZDE YÜZ YERLI SERMAYELI BIR DÖNER ZINCIRI OLAN TAVUK FAKÜLTESİ, YÜKSEK KALITE STANDARTLARINA UYGUN TAZE ETLER KULLANARAK, ÜRETTIĞI LEZZETLI VE SAĞLIKLI DÖNERLER ILE ISMINI ÖN PLANA ÇIKARTARAK YILIN EN BAŞARILI DÖNER MARKASI LEZZET ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
22- YILIN EN BAŞARILI ÇEVRE BELEDİYECİLİĞİ - ÇARDAK BELEDİYESİ
İLÇESINDE DOĞAYI KORUMA VE YAŞANABILIR BIR ÇEVRE OLUŞTURMA HEDEFLERIYLE YOLA ÇIKARAK, GERÇEKLEŞTIRMIŞ OLDUĞU PROJELERLE ISMINI ÖN PLANA ÇIKARAN ÇARDAK BELEDIYESI, YILIN EN BAŞARILI ÇEVRE BELEDIYECILIĞI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
23- YILIN EN İYİ CEMİYET DERGİSİ - BONNE VİE
24- YILIN EN KALİTELİ VE İNOVATİF DONUK PASTA MARKASI - 2F DONUK GIDA
’TÜRKIYE’NIN EN LEZZETLI PASTASI’’ SLOGANI ILE YOLA ÇIKMIŞ OLAN,BELÇIKA ÇIKOLATASINDAN ÖZEL REÇETELERIYLE KEKLER KULLANARAK, EŞSIZ LEZZETLERIYLE ISMINI ÖN PLANA ÇIKARARAK, YILIN EN KALİTELİ VE İNOVATİF DONUK PASTA MARKASI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR
25- YILIN EN İYİ HABER MUHABİRİ - İBRAHİM KONAR
26-YILIN EN BAŞARILI ALTYAPI PROJE BELEDİYECİLİĞİ - DERİNKUYU BELEDİYESİ
SAĞLAM ALTYAPI SISTEMLERIYLE DONATILMIŞ BIR YAŞAM SUNAN DERINKUYU BELEDIYESI, GERÇEKLEŞTIRDIĞI BAŞARILI PROJELERIYLE, ISMINI ÖN PLANA ÇIKARARAK, YILIN EN BAŞARILI ALTYAPI PROJE BELEDIYECILIĞI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
27- YILIN SPOR KANALI - TRT SPOR
YILIN EN İYİ SPOR PROGRAMI YORUMCUSU - ALP PEHLİVAN
28- YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİK SANATÇISI - AYŞEN BİRGÖR
29- YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ - AYDIN ESKİKÖY
30-YILIN EN İYİ PROJE KOORDİNATÖRÜ - ŞENİZ ULUSOY
31- YILIN EN BAŞARILI OTOMOTİV BİLİŞİM FİRMASI - NİTRO MEKATRONİK OTOMOTİV BİLİŞİM
GARAJLARINDA SAĞLAMIŞ OLDUĞU ADAS, ECU PROGRAMLAMA, ARIZA TESPITI, IMMO ÇÖZÜMLERI VE REVIZYON GIBI HIZMETLERIYLE ISMINI ÖN PLANA ÇIKARARAK, YILIN EN BAŞARILI OTOMOTIV BILIŞIM FIRMASI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
32- YILIN EN İYİ DİJİTAL SPOR PROGRAMI - NUT SPOR
33- YILIN EN BAŞARILI SOSYAL HİZMET BELEDİYECİLİĞİ - KIZILÖREN BELEDİYESİ
HALKININ IHTIYAÇLARINA, DUYARLI YAKLAŞIMIYLA ÖRNEK BIR BELEDIYECILIK ANLAYIŞI VE SOSYAL HIZMETLER ALANINDA YAPTIĞI BAŞARILI ÇALIŞMALARLA ISMINI ÖN PLANA ÇIKARARAK, YILIN EN BAŞARILI SOSYAL HIZMET BELEDIYECILIĞI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
34- YILIN EN BAŞARILI GÜZELLİK MERKEZİ MARKASI - EZPLUS VIP GÜZELLİK MERKEZİ
GENIŞ HIZMET YELPAZESI, UZMAN KADROSU VE SON TEKNOLOJI CIHAZLARIYLA, SEKTÖRDE ÖNCÜ BIR KONUMDA YER ALARAK YILIN EN BAŞARILI GÜZELLIK MERKEZI MARKASI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
35- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN POP SANATÇISI - TUĞBA ÜNAL
36- YILIN EN BAŞARILI ZİRAAT ODASI - GÜRÜN ZİRAAT ODASI
ÇIFTÇILERIN SORUNLARINI ÇÖZMEK, VE TARIM FAALIYETLERINI GELIŞTIRMEK IÇIN YOĞUN BIR ŞEKILDE YÜRÜTTÜĞÜ PROJELERLE, ISMINI ÖN PLANA ÇIKARTARAK YILIN EN BAŞARILI ZIRAAT ODASI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
37- YILIN EN BAŞARILI BELDE BELEDİYESİ - GÜNEYYURT BELEDİYESİ
DAHA YAŞANABILIR BIR ÇEVRE YARATMAK, VE VATANDAŞLARINA DAHA KALITELI HIZMET SUNMAK IÇIN YAPTIĞI ÇALIŞMALARLA ISMINI ÖN PLANA ÇIKARARAK, YILIN EN BAŞARILI BELDE BELEDIYECILIĞI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
38- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GRUP ŞİRKETİ - ALMOTAHEDA GROUP
TÜRKIYE'DE GAYRIMENKUL ALANINDA DANIŞMANLIK HIZMETLERI, VARLIK DEĞERLENDIRMESI VE STRATEJIK VARLIK YÖNETIMI GIBI SUNDUĞU BAŞARILI HIZMETLERIYLE ISMINI ÖN PLANA ÇIKARTARAK, YILIN EN İYI ÇIKIŞ YAPAN GRUP ŞIRKETI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
39- YILIN EN BAŞARILI DIŞ TİCARET MARKASI - TRASTED DIŞ TİCARET
BIRLESIK KRALLIK MERKEZLI TICARET SIRKETI OLAN TRASTED FIRMASI, ESNEKLIK, GUVENILIRLIK VE REKABETCI FIYATLARLA YUKSEK KALITEDE URUNLER SUNAN; PROFESYONEL HIZMETLERIYLE ISMINI ON PLANA CIKARARAK YILIN EN BAŞARILI DIŞ TICARET FIRMASI ÖDÜLÜNE LAYIK GORULMUSTUR.
40- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN FANTEZİ POP SANATÇISI - SÜREYYA AYVAZOVA
41- YILIN EN BAŞARILI ÜRETİM VE TASARIM FİRMASI - NUR-U HİFA ÖZEL TASARIM
ÖZGÜN VE ÖZEL TASARIMLARLA MÜŞTERILERINE BENZERSIZ BIR DENEYIM SUNAN FIRMA,UZMAN KADROSU ILE SEKTÖRDE ISMINI ÖN PLANA ÇIKARARAK YILIN EN BAŞARILI ÜRETIM VE TASARIM FIRMASI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
42-YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN OYUNCUSU - ALEYNA ÇALIŞKAN
43- YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ - ÇİĞDEM TUNÇ
44-YILIN EN BAŞARILI YAZILIM FİRMASI - PANATEK YAZILIM
YAZILIM, EĞITIM VE DANIŞMANLIK HIZMETLERINI, KAMU VE ÖZEL SEKTÖR IÇIN GELIŞTIRDIĞI PROJE- LERIYLE ISMINI ÖN PLANA ÇIKARTAN FIRMA, YILIN EN BAŞARILI YAZILIM FIRMASI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.