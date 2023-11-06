İstiklal mücadelesinin yüz yıllık tarihini anlatan “Yüzünde Yüzler” adlı oyun Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda önceki gece Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın ev sahipliğinde düzenlenen prömiyer ile seyirci karşısına çıktı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları, cumhuriyetin 100. Yılında iki büyük proje ile seyirci karşısına çıktı. “100 Yıllık Destan” adıyla Ateş, Savaş, Bayrak adlı üçlemenin ilki olan “100 Yıllık Destan – Ateş” in galası Ankara’da yapılarak sahnelenmeye başlandı. İstanbul AKM Tiyatro Salonu’nda ise önceki akşam “Yüzünde Yüzler” adlı tek perdelik oyunun prömiyeri Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın ev sahipliğinde yapıldı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü koltuğuna oturduktan sonra cumhuriyetin 100. yılına yakışır iki proje için kolları sıvayan çiçeği burnunda genel müdür Tamer Karadağlı, projelerin sahnelenmesiyle birlikte büyük bir gurur yaşıyor. İki ay gibi kısa bir süre içinde hazırlanan “100 Yıllık Destan” adıyla Ateş, Savaş, Bayrak adlı üçlemenin ilki olan “100 Yıllık Destan – Ateş” 29 Ekim’de Ankara seyircisiyle buluşurken, istiklal mücadelesinin 100 yıllık tarihini anlatan “Yüzünde Yüzler” adlı oyun da İstanbul’da AKM Tiyatro Salonu’nda prömiyer yaparak seyircisi karşısına çıktı.

Yönetmenliğini Zafer Karaokay’ın yaptığı ve Berrin Akhasanoğlu, Doruk Nalbantoğlu, Ebru Aytürk Şayan, Fatih Dokgöz, Hakan Güneri, Mehlika Balkan, Metin Belgin, Orhan Kurtuldu, Şebnem Dokurel Topçuoğlu, Tansel Öngel, Tayfun Erarslan ve Yeşim Gül’ün rol aldıkları tek perdelik oyunda oldukça kalabalık bir koro sanatçısı yer alıyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ilk projeleri ile gurur duyduğunu belirterek “Yüzünde Yüzler adlı oyunumuz 100. yılımıza özel bir oyunumuz. İddialı oyunlarımızdan biri. Ankara’da da 29 Ekim’de 100 Yıllık Destan – Ateş adlı oyunumuzu sahneledik. İki projede benim göreve geldikten sonra arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız ilk işlerimiz. Gurur duyuyoruz. Aslında bu oyunda bende sahnede olmak istedim. Ancak yoğun bir iş programımız var bu yoğunluk içinde oyun hazırlıklarında aksama olmasını istemediğim için oyuncu arkadaşlarımın arasında olamadım” dedi. Oyunun yönetmeni Zafer Karaokay ise özellikle çocukların ve gençlerin oyunu izlemelerini tavsiye ederek “Bu oyun yüz yıllık mazimizin ve gerçekten bu ülkenin nasıl kurulduğunun, nice şehitler ve nice gazilerle bu günlere nasıl geldiğinin bir sahiplenmesidir. Gençler ve çocuklara atalarının yaptıkları işlerin ne kadar değerli olduğunu şiirsel bir dille dramatik olarak anlatımıdır. Yüz yirmi sekiz kişilik bir kadro var sahnede. Danslar, şarkılar ve beden diliyle birinci dünya savaşından başlayarak neredeyse günümüze kadar geliyoruz” dedi.

Oldukça kalabalık bir kadro ile ortaya çıkan oyunun dekor tasarımı Hakan Dündar, yardımcı dekoratör Nur Sinem Mete, kostüm tasarımı Burcu Melek, Bozan ve Dilek Kaplan, ışık tasarımı Önder Arık, müzik Can Atilla, dans düzeni Pınar Ataer, korrepetitör Melikcan Zaman ve Türkü Deyiş Çınar, yönetmen yardımcıları Hüseyin Barış Özkan, Sevi Demirçivi, Şebnem Dokurel Topçuoğlu ve Zeynep Mataracı Bektaş’tan oluşuyor.

İzzet Aktaş'tan Filistin'e Şarkılı Destek

Son yıllarda Kardeşlik ve Vatan şarkıları ile gündeme gelen İzzet Aktaş şimdi de İsrailin'in Filistin'de yaptığı katliyama sessiz kalmayıp sesini yeni bestelediği isimli şarkı ile duyurmaya çalışıyor.

Sevilan sanatçı İzzet Aktaş İsrail tarafından haksız yere toplarkala el konulan ve orantısız güç kullanarak çoluk çocuk yaşlı kadın demeden katlıyam yapan eli kanlı İsrail'e isyan ediyor.

Daha önce “Canım Türkiye’m” şarkısında Lazı, Kürdü, Çerkesi, Alevisi ve 76 milleti ile “hepimiz kardeşiz” diyor. Bununla ilgili de İzzet Aktaş “Bu vatan hepimizin, kardeş olduğumuzu unutmamalı ve Çanakkale ruhunu diri tutmalıyız. İşte o zaman Türk milleti oluyoruz. Asırlardır bu topraklarda kardeşçe yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz bizi kimse birbirimizden ayıramaz.” diyor.

Önce Söyleşi Sonra İmza Günü Kaldırım Taşı’nı Konuştular

YEKÜV Vakfı, Tüyap’ta düzenlenen 40.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda bir dizi etkinlikler yapıyor. 21.Yüzyıl Eğitim ve kültür Vakfı – YEKÜV Üst Danışma Kurulu üyesi yazar Işın Özdemir’in bir süre önce Alfa yayınları Mona Kitap’tan piyasaya çıkardığı “Kaldırım Taşı” adlı kitabının söyleşisi YEKÜV Vakfı’nın organizasyonu ile Tüyap’ta yapıldı. Janet Çekmen, Ş.Tülay Erkan ve Işın Özdemir’in konuşmacı olarak katıldıkları söyleşide kitabın içeriği masaya yatırıldı ve konuşmacıların anlatımı ile kitap severlere sunuldu.

Işın Özdemir'in şu sıralar çalışmalarına devam ettiği YEKÜV Vakfı’ndaki on sekiz yıllık gönül yolculuğundan izler taşıyan, “Kaldırım Taşı” kitabı ile ilgili olarak konuşan Janet Çekmen öykü tarzındaki kitabın önemli bir kitap olduğunu belirterek “Kitabı okurken çok etkilendim, içinde yer alan öyküler çok etkileyici mutlaka okunması gereken bir kitap” dedi. Kitap severlerin ilgi gösterdikleri söyleşinin ardından yazar Işın Özdemir kitap fuarında Mona Kitap standından okurları için kitabını imzaladı.

YEKÜV Vakfı Tüyap Kitap Fuarı’nda 2 Kasım Perşembe günü de çocuklar için bir etkinlik düzenliyor. Moderatörlüğünü yazar Işın Özdemir’in yapacağı “İlk Kitabımı Tasarlıyorum” adlı söyleşide çocuklar kitaplar hakkında düşüncelerini paylaşırken profesyonel bir tasarımcı yardımı ile de ilk kitaplarının kapağını da tasarlama fırsatını bulacaklar. Çocuklara kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını kazandırmayı hedefleyen etkinlik, 2 Kasım Perşembe günü Beylikdüzü Tüyap Kitap Fuarı İnteraktif Alan’da saat 14.30’da başlayacak. YEKÜV Vakfı başkanı Ş.Tülay Erkan “Çocuklarımızı etkinliğimize katılmaya davet ediyorum” dedi.

‘ Aşk Mevsimi’ 9 Şubat 2024’te Sinemalarda !

Yapımını Sugarworkz’ün yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı ‘Aşk Mevsimi’ filminden teaser yayınlandı. 9 Şubat 2024’te vizyondaki yerini alacak ‘Aşk Mevsimi’ yıllara yayılan bir aşk hikayesini sıcacık bir atmosfer eşliğinde anlatmaya hazırlanıyor.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığını filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

Şirin ve Ali Yaman’ın Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan aşk hikayesi izleyicilere hem romantik hem de çarpıcı dakikalar yaşatacak.

‘ Aşk Mevsimi’ 9 Şubat 2024’te sinemalarda seyirci karşısına çıkacak.

Ankara Film Festivali Gençleri Sinemaya Çağırıyor!

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 2-10 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 34. Ankara Film Festivali, Ankaralı sinemasever Dr. Rabia Gürses Özden’in

destekleriyle Lise ve Üniversitelerin Radyo-TV ve Sinema bölümü öğrencilerine ücretsiz film gösterecek.

Festivalin askıda bilet uygulamasıyla, gençler meslek hayatına atılmadan önce, sinema sektörünün profesyonelleri ile tanışma, birlikte sinemada film izleme imkânı bulacak.

Festival Başkanı İnci Demirkol, ekonomik krizin olumsuz etkilerinin en çok kültür ve sanat alanında görüldüğünü ve ne yazık ki sinema sektörünün de bu olumsuzluktan en çok etkilenen sektörler arasında olduğunu ve yaşanılan bu krizin içinde gençlerin de sinema salonlarından uzaklaştığını belirtti.

34. Ankara Film Festivali, Türkiye’deki sinema sektörünün geleceğini oluşturmak ve bunun bir parçası olmak için eğitim gören öğrencileri misafir etmek için hazırlanıyor. Sinemaya gitme deneyimini unutturmamak için gençleri Büyülü Fener Kızılay Sinemasına davet ediyor.

Ankara’da bulunan Radyo-TV bölümü bulunan liseler; Yenimahalle Zeynep - Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi, Türk Telekom Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Serçev Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bölümünde Radyo-Tv eğitimi alan lise öğrencileri Festival süresince askıda bilet uygulamasından yararlanacak.

‘Mutluyuz’ Filminin Çekimleri Antalya’da Başladı

İbrahim Büyükak’ın yazıp, yönettiği ve başrolü Yasemin Sakallıoğlu’yla paylaştığı ‘Mutluyuz’ filminin çekimleri Antalya’da başladı.

Filmde İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu’na, Başak Parlak, Anıl ilter, Rahmi Dilligil, Banu Fotocan, ve Efe Deprem gibi isimler eşlik ediyor. 'Mutluyuz', beyazperdeye boşanmak üzere olan bir çiftin hikâyesini taşıyacak

İki komedyenin sosyal medya hesaplarından yaptıkları ‘Mutluyuz’ paylaşımına büyük ilgi gösteren takipçileri, “Şimdiden merak ediyoruz”, “En gülmeye ihtiyacımız olduğu dönemde İbrahim ve Yasemin ilaç gibi gelecek” yorumlarını yaptı.