Yurt dışında yerleşik Türk iş dünyası arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetleri geliştirerek Türk lobisini yurt dışında geniş kitlelere yaymayı amaçlayan Dünya Türk İş Konseyi’nin (DTİK) 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı düzenlendi

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), diaspora odaklı bir iletişim ağı oluşturarak ekonomik kalkınma, entegrasyon ve refah oluşturma vizyonuyla dünyanın dört bir yanındaki Türk ve Türkiye dostu iş insanları ve girişimcileri temsil eden, özel amaçlı bir İş Konseyidir.



15-16 Eylül 2023 tarihlerinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve T.C. Cumhurbaşkanlığı himayeleriyle İstanbul'da gerçekleştirildi ve diaspora mensupları, Bakanlar ve Devlet Yetkililerini bir araya getirdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir çağın ayak sesleri duyuluyor



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni bir çağın ayakları artık giderek daha güçlü bir şekilde duyulmaya başlandı. Biz Türkiye olarak tüm hesaplarımızı dünyanın önündeki müstakbel çağın liderlerinden olmak için yapıyoruz." dedi.





Kurultayın, Türk Devletleri Teşkilatı 5 devlet tek diaspora umdesiyle toplanmış olmasını isabetli bulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurultayda yapılacak konuşmaların, tartışmaların, alınacak kararların hepimiz için yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Türk Devletleri Teşkilatı ile Dünya Türk İş Konseyi arasında imzalanacak protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Her iş gibi Türk Devleti Teşkilatı'nın siyasi gücünü ve etkinliğini artıracak olan hususların başında ekonomi alanında kat edeceği ilerleme geliyor. Dünya Türk İş Konseyi'nin yapılacak anlaşmayla teşkilatımızın adeta bir parçası haline gelecek olmasını çok önemli görüyorum. Ödüllerini takdim edeceğimiz diaspora temsilcilerini tebrik ediyorum. Buradaki güzel görüntünün verdiği mesajın dalga dalga tüm dünyaya yayılacağına yürekten inanıyorum. Bugün burada hem Anadolu'dan çıkıp dünyanın dört bir yanına dağılan Türk diasporasının hem Türk dünyasındaki kardeşlerimizin ve onların diasporasının hem de İslam dünyasından kardeşlerimizin temsilcileriyle bir aradayız. Sadece Türk diasporası dediğimiz diğer ülkelerde yaşayan çalışan eğitim gören Türkiye kökenli insanlarımızın sayısının 8 milyonu bulduğunu düşünürsek, üzerinde yükseldiğimiz zeminin önemini daha iyi anlayabiliriz. Buna Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan, Maceristan gibi türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci devletleri de dahil etmeliyiz. Böylece karşımızdaki resim çok daha anlamlı hale gelecektir. Batı Trakya gibi, Balkanlar gibi, Kafkaslardaki diğer kardeş topluluklar gibi soydaşlarımız ile İslam dünyasını ve onların diasporasını bu fotoğraftan ayrı tutamayız." ifadelerini kullandı.





DEİK Başkanı Olpak: Bizim için 'diaspora diplomasisi' ikincil değil, asli bir faaliyettir

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen ve Türk diasporasının önemli isimlerini bir araya getiren Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'nın açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kurultayın açılışında konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, dünyanın dört bir yanından gelen Türk diasporasını bir araya getiren etkinlikte, diasporalar arası iletişim ve ticaretin geliştirilmesi için stratejiler belirleyeceklerini söyledi.



Kurultayın sadece yayıldığı coğrafi büyüklüğü ile değil, aynı zamanda kültür ve dil birliği ile önemli bir medeniyet sembolü olan Türk dünyasının bir yansıması olduğunu belirten Olpak, yarın ülke temsilcileri ve bölge komite başkanlarının seçimlerini yaparak yeni dönem teşkilatlanmalarını bir adım daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.



Olpak, dünyanın her tarafına saçılan Türk diasporasının, bulundukları şartlara uyumlu ve yenilenmeye açık yapılarıyla yaşadıkları topluma güç ve anlam kattığını ifade etti.

Ödül töreni düzenlendi

Törende İş Dünyası Ödülü Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Serpil Timuray'a, Girişimci Ödülü Crytek Kurucusu ve CEO'su Avni Yerli'ye, Gönül Bağı Ödülü Aliya İzetbegoviç Vakfı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Sabina İzzetbegoviç Berberoviç'e, Diaspora Tarihi Ödülü Akademisyen Işıl Acehan'a verildi.



Akademi Ödülü'nün sahibi Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan'a takdim edilirken, Gastronomi Ödülü'nü Somer Sivrioğlu, Sanat Ödülü'nü İsmail Acar, DTİK Özel Ödülü'nü ise eski DTİK Başkanı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu aldı. Törene katılamayan Hisarcıklıoğlu'nun ödülü, TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz'a takdim edildi.



Zirveye bizleri davet eden kıymetli Genel Sekreter Yardımcısı Merih Kepez’e çok teşekkür ediyoruz.

DTİK Hakkında:

26 Aralık 2007 tarihinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında kurulan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)’in kurulma amacı, yurt dışında dağınık örgütlenmiş olan başarılı, girişimci ruha sahip, Türk lobiciliğinin yurt dışında etkin olması için çaba gösteren Türk girişimcilerimizi ve uluslararası büyük güce sahip şirketlerde karar mekanizmalarının başındaki Türk profesyonellerimizi tek bir platform altında toplamaktır.



Dünya Türk İş Konseyi, siyasi düşüncelerin bir kenara bırakıldığı ve ortak bir payda olan yurt dışındaki Türk vatandaşı bilinciyle 6 kıtadan Türk iş dünyasını, derneklerini, vakıf ve benzeri iş dünyası örgütlerini bir platformda biraraya getiren DEİK çatısı altında kurulmuş ilk özel amaçlı konseydir.



“Dünya Türk İş Konseyi” (DTİK)’in ana ekseni, yurtdışında yerleşik Türk iş dünyası arasında ticari ve ekonomik faaliyetleri geliştirici faaliyetlerde bulunarak Türk lobisini yurt dışında geniş kitlelere yaymak, dünyaya yayılan, yurt dışında yerleşik bir hayat süren Türk girişimcimizin, sorunlarına tek çatı altında çözüm getirmeye çalışmak, Türkiye’nin yurt dışındaki yüksek imajının, bulunduğu konumdan daha yükseğe çıkarılmasında öncülük etmektir.