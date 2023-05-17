İSTANBUL- Ahmet Çalık Vakfı sponsorluğunda ve Türkiye Bilişim Derneği koordinasyonunda gerçekleşecek programın eğitimleri İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

Bugünün ve Yarının İhtiyacı Yapay Zekâ Uzmanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Bilişim Derneği ve Ahmet Çalık Vakfı arasında, İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza töreninde konuşan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın, “2023 yılı Türkiye Yüz Yılı vizyonunda başarılı çalışma ve projeleri devreye almaya ve Türkiye için daha fazla değer üretmeye devam ediyoruz. Eğitim ve istihdamda fırsat eşitliği imkânı sunan yenilikçi modeli ve oluşturduğu faydalarla projemiz dünyada örnek alınan bir proje haline gelmiştir. Şimdi de bugünün ve yarının ihtiyacı olan Yapay Zekâ Uzmanı yetiştirme programı başlatıyoruz.” dedi. Ahmet Çalık Vakfı’na desteği için teşekkür eden Taşkın, Hazine ve Maliye Bakanı Doç Dr. Nureddin Nebati’nin destekleriyle projede önemli ve büyük çalışmaları tamamladıklarını ve teknoloji alanında istihdamı ve üretimi artıracak yeni çalışmalar yapmaya da devam ettiklerini söyledi.

“Bilim ve Teknoloji Alanında Ülkemizi Geliştirmek İçin Destek Vermeye Devam Edeceğiz”

İş birliği protokolü imza töreninde söz alan Ahmet Çalık Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Can Çalık, “Vakfımızın en önemli hedefi; dünyada devam eden dijital dönüşüm yarışında ülkemizin en ön sıralarda yer alması için katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızın “Bir Milyon İstihdam Projesi”ni desteklemek üzere “Sertifikalı Yapay Zekâ Uzmanı Yetiştirme Yetkinlik Programı”nın geliştirilmesine katkı sağlayacağız. Bilim ve Teknoloji alanında ülkemizi geliştirmek için destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Programdan 140 Genç Yararlanacak

İş birliği protokolü imza töreninde söz alan Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Aktepe, “Program kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesinde gerçekleşecek eğitimlere 140 gencimizi kabul edeceğiz. Uygulamalı eğitimler tamamlandığında gençlerimiz doğrudan istihdama yönlendirilecek.” dedi. Ayrıca başlatılacak bu programın büyütülmesi ve bu tür programların başlatılarak sürdürülebilir hale getirilmesi için dernek olarak her zaman gereken çabayı göstereceklerini vurguladı.

Başlatılacak programın eğitimlerini gerçekleştirecek olan İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay protokol imza töreninde söz alarak, “İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Üniversitesi özellikle teknoloji alanına özel önem verip bu alana yatırımlar yaparak birçok yeni çalışmayı ülkemize kazandırmıştır. Bugün içinde olduğumuz Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi odamızın girişimlerin yetişmesi için alanında öncü ve başarı ödüllü bir projesidir. Bugün başlatılan bu programın da devamını getirerek Üniversite olarak çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Torlak da törende söz alarak, üniversite bünyesinde açılan Yapay Zeka bölümlerinin alanında ilk olduğunu vurgulayarak bu eğitim programlarının gençlerin istihdam için kendini geliştirmesi anlamında önemli olduğunu ve programda üniversite olarak kaliteli içerik ve nitelikli akademisyenlerle görev alacaklarını söylediler.

Başvurular Yakında Başlıyor

https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/ adresinden projeye kaydolarak başlatılan programa yapılacak başvuruların yakında başlayacağını ifade eden yetkililer, projeye bugüne kadar 1 milyon 590 binden fazla kişinin katılarak eğitimler almaya başladığını da hatırlatarak, gençlerin yapay zeka uzmanı yetiştirme programı ve benzer imkanlardan yararlanması için projeye kaydolunması gerektiğini ifade etti.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ