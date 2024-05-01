Fransa'da 1 Mayıs kutlamaları olaylı başladı.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre Lyon kentinde yoğun katılımın olduğu 1 Mayıs kutlaması sırasında polis, göstericilere müdahalede bulundu.

Göstericiler Fransız polisi karşıtı sloganlar atarak güvenlik güçlerine yabancı cisimler fırlattı.

Gösteride bir bankanın camları hasar gördü.

Polis ise göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

İki polis bir göstericiyi sıkıca tutarak diğer göstericilerin bulunduğu alandan uzaklaştırdı. 1 polis memuru yere düşen göstericinin üzerine otururken güvenlik güçleri bir başka eylemciyi de yere yatırdı.

Ülke genelinde birçok noktada sendikaların çağrısıyla yürüyüşler düzenleniyor.

Bugün sokağa inen eylemcilerin sayısının 120 ila 150 bin olması beklenirken bu sayının başkent Paris'te 30 bini bulabileceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde düzenlenecek gösteriler nedeniyle 5 bini Paris'te olmak üzere 12 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı bildirildi.

Alınan önlemler kapsamında başkentte birçok noktada metro gibi toplu taşıma hizmetleri valilik kararıyla kapatıldı.

Ayrıca, Paris, Rhone ve Gironde'nin aralarında bulunduğu birçok vilayette, "kamu düzeninin sağlanması için" eyleme katılan kişilerin fotoğraflarının alınması, işlenmesi ve iletilmesine izin veren kararname kapsamında, polisin dronlar ile gösterileri izleyeceği duyuruldu.

Fransa'nın batı sahilinde yer alan Loire-Atlantique Valisi Fabrice Rigoulet-Roze, kamu düzenini korumak amacıyla 1 Mayıs gösterilerinin yapılacağı Saint-Nazaire ve Nantes şehirlerinde bir dizi önlem alındığını duyurdu.

Valilik, yürüyüş yapılacak şehirlerde 08.00-20.00 saatlerinde havai fişek gibi gösterilerde kullanılacak nesnelerin ve yakıt bidonlarının taşınması ve kullanımına yasak getirdi.

Belçika

Belçika’nın başkenti Brüksel'de 1 Mayıs kutlamaları kentin merkezindeki Albertine ve Mont des Arts meydanlarında yapılıyor.

Brüksel Polisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara söz konusu iki meydanı ve kent merkezindeki yolları kullanmamaları çağrısı yaptı.

Meydanların etrafı bariyerlerle çevrilirken, etrafına ambulanslar ve polis araçları konuşlandırıldı.

Bu iki meydana çıkan sokaklar trafiğe kapatıldı.

Meydanların girişinde özel güvenlik görevlilerinin yerleştirildiği ve vatandaşların kutlama alanlarına teker teker alındığı görüldü.

Kutlama alanlarında polislerin hazır bulunduğu görüldü.

Ülkedeki işçi sendikaları, 1 Mayıs dolayısıyla iki meydanda stantlar açtı.

Almanya

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis aşırı sol grupların düzenleyeceği 1 Mayıs eylemine karşı geniş güvenlik önlemi aldı.

Polisten yapılan açıklamada, Berlin'de "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" nedeniyle yaklaşık 5 bin 500 polisin görev yapacağı ifade edildi.

Polis, özellikle Neukölln'deki "Devrimci 1 Mayıs” (Revolutionärer 1. Mai) adlı protesto yürüyüşüne eşlik ederek olay çıkmaması için görev yapacak.

Yürüyüşte Yahudi karşıtı sloganlar ve İsrail devletinin var olma hakkını reddeden sloganların kullanılması yasaklandı.

Protesto yürüyüşü saat 18.00'den itibaren Südstern, Körtestraße, Hasenheide, Hermannplatz, Karl-Marx-Straße, Erkstraße, Sonnenallee ve Hermannplatz güzergahında düzenlenecek.

Yürüyüş güzergahındaki caddeler trafiğe kapatılacak.

Polis erken saatlerde yürüyüşün yapılacağı güzergaha temizleme araçları, tazyikli su, polis helikopteri ve sokakları aydınlatmak için elektrik direkleri bulunan teknik polis birimlerini konuşlandırdı.

Alman Sendikalar Birliğinin barışçıl gösterisi ise bu yıl Hannover'de düzenleniyor.

İngiltere

İngiltere'de 1 Mayıs resmi tatil. Ülke genelinde yürüyüşler düzenleniyor ancak en büyük yürüyüş yine Londra'da yapılıyor.

Londra'daki 1 Mayıs yürüyüşü kentin doğusundaki Clerkenwell Green'den başlayarak Londra'nın merkezindeki Trafalgar Meydanı'nda sona erecek.

Yürüyüş güzergahındaki Clerkenwell, Kingsway, Southampton Row ve Strand gibi caddeler trafiğe kapatılıyor.

Yürüyüşte sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve etnik gruplar taşıdıkları pankart ve bayraklarla taleplerini dile getirirken bazı gruplar besteledikleri şarkıları söyleyerek yürüyüşe katılıyor.

Trafalgar Meydanı'nda kurulan sahneden her yıl olduğu gibi konuşma yapacak sendika temsilcilerine bu sene Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot da katılacak.

Yürüyüş için açılan internet sitesinde Gazze'de ve Filistin'de yaşananların herkesi dehşete düşürdüğü belirtilerek "Bu, değişmeli. Tüm dünyadaki işçilerin mücadelesini destekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

İrlanda

İrlanda’da ise 1 Mayıs İşçi Bayramı, her yıl mayıs ayının ilk pazartesi kutlanıyor ve o gün resmi tatil kabul ediliyor.

İrlanda’da bu yıl İşçi Bayramı 6 Mayıs’ta kutlanacak. Başkent Dublin gibi büyük şehirlerde İşçi Bayramı geçit törenleri, gösteriler ve kutlamalar düzenlenecek.

Bu kutlamalara genellikle İrlanda ve Kuzey İrlanda'dan sendikalar, siyasi partiler ve sosyal adalet için kampanya yürüten gruplar katılıyor.

İsviçre

İsviçre genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor.

Polis çevrim içi mecralarda, resmi olarak belirlenmiş belirli bölgeler dışında kutlamalar yapılması çağrılarına karşı önlem aldı.

Kolluk kuvvetleri, geçmişte resmi 1 Mayıs mitinglerinde yaşanan Vandalizm ve göstericiler ile polis arasındaki çatışmaların tekrarlanmaması için yoğun önlemlerle sahada olacak.

Zürih'in merkezinde yapılacak resmi geçit töreni nedeniyle sürücüler ve toplu taşıma kullanıcıları için kısıtlamalar uygulanacak. Kanton polisi, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Basel'de ise 1 Mayıs kutlamaları şehir merkezinden geçen güzergahta yapılacak.

Şehirdeki 1 Mayıs Komitesi ve polis, mitingin barışçıl geçmesini, taşkınlıklar yerine sloganların ön planda olmasını bekliyor.

İsviçre genelindeki 1 Mayıs kutlamaları polisin belirlediği alanlar ve yürüyüş güzergahlarında kutlanıyor.

Yunanistan

Yunanistan’da birçok sendika 1 Mayıs yürüyüşü için bugünü seçti.

Başkent Atina’da bir araya gelen gruplar parlamento binasına doğru yürüyüşe geçti.

Parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'ndaki metro istasyonu güvenlik tedbirleri çerçevesinde kapatıldı.

Yürüyüş nedeniyle başkent sokakları da trafiğe kapatılırken polis parlamento binası önünde güvenlik önlemleri aldı.

Yunanistan Emniyet Teşkilatı (ELAS), bugün düzenlenecek gösteriler nedeniyle trafik yönetimini daha iyi sağlamak için acil önlemler uygulanacağını açıkladı.

Emniyet teşkilatından yapılan açıklamada, saat 09.30’dan itibaren Atina merkezindeki önemli caddelerin trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların bugün merkezi yolları kullanmamaları çağrısı yapıldı.

Kosova

Kosova'nın başkenti Priştine'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ülkedeki en büyük eğitim sendikası tarafından gösteri düzenlenecek.

Kosova’nın çeşitli bölgelerinden gelen eğitimciler daha iyi çalışma koşulları ve maaş artışı talebiyle Başbakanlık binasına doğru yürüyecek. Polisin, göstericilerin Başbakanlık binasına yaklaşmaması için güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Bosna Hersek

Bosna Hersek'te 1 Mayıs dolayısıyla küçük çaplı protesto gösterileri düzenlendi ve güvenlik güçleri rutin çalışmasına devam etti.

Protesto gösterilerine katılımlar düşük düzeyde kalırken 2 günlük resmi tatil dolayısıyla vatandaşlar piknik alanlarında ve turistik bölgelerde yoğunluk oluşturdu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Ticaret ve Hizmet Faaliyetleri Sendikası ile Metal İşçileri Sendikası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla toplandı.

Metal İşçileri Sendikası üyeleri, çalışma şartlarının ve maaşlarının iyileştirilmesi talebinde bulundu. İşçiler, "adil bir asgari ücret talep ediyoruz" yazılı pankartlar da taşıdı.

Ticaret ve Hizmet Faaliyetleri Sendikası üyeleri de Avrupa Birliği (AB) Delegasyon binasına yürüyerek, AB düzeyinde çalışma şartları talep ettiklerini bildirdi.

Avusturya

Avusturya’da 1 Mayıs, Viyana Belediye Sarayı önünde düzenlenen programla kutlandı. Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) öncülüğünde düzenlenen program kapsamında birinci bölgedeki Ringstrasse başta olmak üzere çok sayıda sokak ve cadde yürüyüş nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Söz konusu caddelerin girişine yerleştirilen demir bariyerler ile araç trafiği engellendi. Polislerin yürüyüşün gerçekleştirildiği caddelerin giriş kısmında araç ve vatandaşları yönlendirmek için hazır bulunduğu görüldü.

Yürüyüş nedeniyle yaklaşık 5 saat trafiğe kapatılan caddelerdeki tramvay hatları da çalışmadı.

Yürüyüş sonrasında konuşmaların yapıldığı Viyana Belediye Sarayı yakınlarında olası bir durum için itfaiye ve ambulanslar konuşlandırılırken etkinlikte 100’e yakın polisin görev aldığı görüldü.

ABD ve Kanada

ABD ve Kanada'daki birçok kuruluş farklı yerlerde 1 Mayıs gösterileri düzenleyecek.

ABD'de başta Washington olmak üzere Boston, Miami ve San Francisco gibi kentler ile Kanada'nın Mississauga kentinde düzenlenecek gösterilere yüksek katılım bekleniyor.

Yetkililer, gösterilerde artırılmış güvenlik önlemlerinin uygulanacağını belirtti.

Asya'da da gösteriler polisin sıkı güvenlik önlemleri altında yapılıyor

Asya ülkeleri Hindistan, Filipinler, Güney Kore, Sri Lanka ile Endonezya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşiyor.

Hindistan genelinde toplanma alanlarına giden yol güzergahlarında trafik önlemlerinin uygulandığı belirtildi.

Hindistan Ulusal Kongresi (INC) kararıyla ülkedeki birçok polis merkezi, ilgili eyalet ve kentlerde sıkı tedbirlerin uygulanacağı güzergahlara ilişkin bilgi verdi.

Filipinler'in başkenti Manila'daki 1 Mayıs gösterilerine yüzlerce kişi katılırken polis katılımcıların başkanlık sarayına yaklaşmasına izin vermedi.

Güney Kore'nin başkenti Seul başta olmak üzere ülke genelinde 10'dan fazla yerde 1 Mayıs gösterileri düzenlendi.

Ülke polisi, düzenin sağlanması için binlerce polis memurunun görevlendirildiğini ancak olumsuz bir durum yaşanmadığını belirtti.

Sri Lanka genelinde de çok sayıda 1 Mayıs gösterisi organize edileceği belirtildi. Sri Lanka Polisi, başta başkent Kolombo olmak üzere ülke genelinde özel trafik uygulamalarının yapılacağını duyururken, sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı da belirtildi.

Polis Sözcüsü Nihal Talduwa, gösterilerde 10 bin polis memurunun görevlendirildiğini belirterek uygunsuz davranışlarda bulunan otobüs şoförlerine ise yasal işlem uygulanacağını kaydetti.

Endonezya'da da işçiler, ülkedeki yeni yasanın haklarını ihlal ettiği ve refahlarına zarar verdiği gerekçesiyle toplanacak.

Endonezya Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Said Iqbal, başkent Jakarta'daki gösterilere 50 binden fazla katılım beklediklerini söyledi. Jakarta'daki Ulusal Anıt etrafında toplanan kalabalığı sıkı güvenlik tedbirleri eşlik ediyor.

Rusya

Rusya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bazı partiler ve işçi sendikası tarafından, izin alınarak önceden belirlenen salonlarda ve alanlarda kutlanıyor.

Eski Sovyetler Birliği döneminde oldukça geniş kapsamlı kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bugünün Rusyasında eskisi gibi görkemli kutlama ve programlar yapılmıyor.

1 Mayıs Rusya’da “Emek ve Bahar Bayramı” ismiyle anılıyor.

Ülkede resmi tatil olan 1 Mayıs’ta özellikle Komünist Partisi, Liberal Demokrat Partisi gibi partiler devletin gösterdiği alanlarda ve salonlarda izin alarak küçük mitingler düzenliyor. Yetkililer konuşma yaptığı mitingler bayram havasında sona eriyor. Bazı yerlerde akşam saatlerinde konserler düzenleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra ülkede toplu etkinlikler oldukça sınırlı yapıldığı için 1 Mayıs etkinlikleri de daha küçük ölçekte gerçekleştiriliyor.

Öte yandan Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Gürcistan’da da 1 Mayıs etkinlikleri geniş bir şekilde sokaklarda kutlanmıyor. Bu ülkelerde de salonlarda etkinlikler ve konserler düzenleniyor.