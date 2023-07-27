Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Klübü Derneği YAFEM, 26 yıldır aralıksız olarak düzenlediği TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ ve TÜRK DÜNYASI BASIN MENSUPLARI BULUŞMASI etkinlikleriyle YALOVA’yı Türk Dünyası’nın kültür başkentine dönüştürmüştür. Bu yıl, folklor ekipleri gösterileri dışındaki etkinlikler, “FORUM TÜRK” çatısı altında gerçekleştirildi.

YAFEM’in bu yılki 26. TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ etkinlikleri (18-22 Temmuz 2023 ) ve FORUM TÜRK Çalıştayı ( 20-21 Temmuz 2023); Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Afganistan, Türkmeneli-Irak, Kosova, Kuzey Makedonya, Tataristan, Gagauzlar, Doğu Türkistan (Uygur Türkleri) Bulgaristan, Güney Azerbaycan ve Romanya’dan olmak üzere toplam 12 ülkeden folklor ekipleri ve bilim insanları, siyasetçiler ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirldi.

2 gün boyunca 7 oturum olarak gerçekleştirilen 1.FORUM TÜRK etkinliğine katılan konuşmacıları, sunumlarını, dilek ve önerilerini YAFEM 26. TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ etkinlikleri sonuç bildirisinden yararlanarak öztledik. Etkinliğe katılan folklor ekiplerinin gösterielerini ve kapanış gecesi törenini bir başka yazımızda değerlendireceğiz.

1. FORUM TÜRK ÇALIŞTAYI / 1. GÜN 1. OTURUM

Oturum başkanlığını Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI’nın yaptığı çalıştayın İlk oturumunda, “Balkan Coğrafyasında Türk ve Akraba Toplulukları ile Türkiye arasındaki ilişkilerde ortak Proje ve işbirliğinin geliştirilmesi” konusu değerlendirildi.

Bu oturumun konuşmacıları Bashir Ahmad TAYANCH (Afganistan Eski Sosyal İşler Ve Çalışma Bakanı), Enver HÜSEYİN (Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çalışma Ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı), Cabir DOKO (Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Siyasi Sistem Ve Topluluklar Arası İlişkiler Bakan Yardımcısı) ve Savastin MİHAİL (Gagauzya Milletvekili) Balkanlar’da yaşayan Türk azınlıklarının sorunları dile getirdiler ve bu coğrafyada yaşayan soydalarımızın Türkiye Cumhuriyeti’ni, kendilerinin ve bölge barışının teminatı olarak gördüklerini belirttiler ve Türkiye’nin bölgeyle olan siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerini korunması ve geliştirilmesi konusunda daha etkin olmasını istediler ve Balkanlarda yaşayan Türk soyluların, Türkiye’nin sağladığı sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için, “Mavi Kart” uygulaması beklentisi içinde olduklarını aktardılar.

Yunanistan Yargıtay'ının ''Batı Trakya'da TÜRK YOKTUR'' kararının, BM İnsan Hakları Beyannamesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarına ters düştüğünü belirten katılımcılar, Atina’nın bu akıl ve mantık dışı tutumundan vazgeçmesini, Batı Trakya'da yaşayan Müslüman azınlığın TÜRK olduklarını kabul etmesi gerektiğini dile getirdiler.

1. GÜN 2. OTURUM

Oturumun başkanlığını Yalova Belediye Başkanı Mustafa TUTUK’un yaptığı çalıştayın 2. oturumun konusu, “Türk Dünyasında Türk ve Akraba topluluklarının olduğu yerel yönetimlerde dil birliği, fikir ve iş birliğinin geliştirilmesi”ydi.

Bu oturumun katılımcıları Viktor PEYRİGOLİ (Gagauzya Vulkaneşi Belediye Başkanı), Ferit İDRİZİ (Kosova Vushtri Belediye Başkanı), Stefan KRASTEV (Bulgaristan Pernik Belediye Başkanı) ve Levent BUŞ (Prizren Belediye Meclis Başkanı) yerel yönetimler ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, bu konulardaki görüş ve düşüncelerini aktardılar.

Katılımcılar,Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile çeşitli konularda daha çok işbirliği yapılması, kardeş şehir anlaşmalarının yaygınlaştırılması, Türk ve akraba topluluklarının yerel yönetimler ile Türkiye’deki yerel yönetimlerin Avrupa Birliği (AB) projelerine birlikte hazırlanmaları gerektiğini dile getirdiler.

1. GÜN 3. OTURUM

Oturumun başkanlığı Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in yaptığı çalıştayın 3. oturumunun konusu, “Türk Dünyasında Türk ve Akraba topluluklarının Türkiye ile ortak siyasal fikir ve işbirliğinin geliştirilmesi”ydi.

Bu oturumun katılımcıları, Kutluhan YAYÇILI (Türkmeneli Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi), Elvin HASAN (Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Bakanlık Müsteşarı), Negiat SALİHİ (Tatar Demokratik Birliği Romanya Temsilciler Meclisi Eski Üyesi), Erdem KARAKOÇ (Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı) konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini dile getirdiler:

Avrupa ülkelerinde Türkiye’ye karşı yapılan ırkçı saldırıların, İslamofobi ile Türkofobinin yükselişinin ve Doğu Türkistan’da yaşanan insan hakları ihlallerinin önlenmesi için daha aktif bir politika izlenmesi gerektiğini belirten katılımcılar, kardeş ülkelerde FETÖ terör örgütünün varlığına son verilmesinin, Afganistan’daki son gelişmelerin, Rusya'nın Kırım'daki işgalini sürdürmesinin, Karabağ’daki yeni sürecin Türkiye ve Türk Dünyası açısından değerlendirilmesinin, Irak ve Suriye Türkmenleri ile Rusya Federasyonu içinde yaşayan Türk toplulukları sorunlarının 1. FORUM TÜRK’ün önemli konu başlıkları olduğunu belirttiler.

1. GÜN 4. OTURUM

Oturumun başkanlığı Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taner TATAR’ın yaptığı çalıştayın 4. oturumunda, “Türk Dünyası’nda Türk ve akraba topluluklar arasında “dilde, fikirde, işde birlik” nasıl oluşur ?” sorusuna bilimsel çözüm önerileri dile getirildi.

Bu oturumun katılımcıları Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL ve Prof. Dr. Cemal Zehir özetle şu konulara dikkat çektiler:

Türk kimliğinin en eski ve en değerli belgesi olan Türk Dili’ni, Türk Dünyası'nın her bölgesinde özgürce konuşabilme, yazabilme, öğrenilebilme ve gelecek kuşaklara aktarabilme hakkının sağlanmasını ve korunmasını savunan katıımcılar, Türkiye Türkçesi’nin bütün Türk Dünyası’nın ortak dili olduğu, ancak her bir Türk topluluğunun kendi lehçelerini korumaları gerektiğini vurguladılar. Ortak bir dil ve alfabe oluşturulmasının süreç içerisinde gerçekleştirilebileceğini savunan katılımcılar, böylece, lehçe farklılıklarının ortak dil oluşumunu sekteye uğratmasının önüne geçilebileceğini söylediler.

1. TÜRK FORUMU’NDA 2. GÜN

Çalıştayın 2. gününde 3 oturum gerçekleştirildi. Oturumun başkanlığını Gazeteci Köşe yazarı, Türk Dünyası Forum Başkanı Fikret KIR’ın yaptığı ilk oturumda, Mahzuna Kamolova (Özbekistan 24 Tv Kanalı Muhabiri), Sevinç Hankızı Süleymanova (Azerbaycanlı Gazeteci), Ceyhun Aşirov (Gazeteci, Araştırmacı Yazar Rusya ve Kafkasya Muhabiri), Nazgul Kenzhetay (Kazak Gazeteci, editör ve Kazakistan'ın İlk Kadın Savaş Muhabiri), Mustafa Kemal Yılmaz (Türkmeneli Irak Türkmen Gazeteci) “Türk ve Akraba topluluklarının sorunlarının ortak gündem birliği içinde tek ses olarak medyada gündem oluşturulması” konusundaki görüş ve düşüncelerini dile getirdiler.

Oturumda; Türklerin yaşadıkları bölgelerdeki insan hakları ihlallerini izleme ve sorunlarını çözme konusunda çalışmalar yapılmasının, azınlık halinde yaşayan Türk topluluklarının maruz kaldığı haksızlıkların yayın ve iletişim organlarından yararlanarak sürekli gündemde tutulmasının, Türk Dünyası konusunda haber yapılırken ortak hassasiyetler onusunda duyarlı olunması gerektiğinin , yapıcı ve birleştirici haberler yapılmasının önemine dikkat çekildi.

2. GÜN 2. OTURUM

Oturumun başkanlığını Sosyal Bilimci Özlem ÖZDEMİR’in yaptığı çalıştayın 2. oturumunun konusu “Türk Dünyası’nda Dilde Fikirde İşte birlik çerçevesinde Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı”ydı. Katılımcılar Elyar TÜRKER (Güney Azerbaycan Milli Hareketi Ülkü Ocakları Genel Başkanı), Prof. Dr. Sultan Mahmud KAŞGARLI ( Sürgündeki Uygur Hükümeti eski Parlamento Başkanı), Dr. Servet AVŞAR (Gazeteci Yazar), Zebiniso Kamalova (Özbek Akademisyen) bu önemli ve geniş kapsamlı konu hakkındaki öneri ve düşüncelerini aktardılar.

Azerbaycan’ın, işgalci Ermenilere karşı 44 gün süren kararlı mücadelesini ve bu kahramanca mücadele sonunda kazanılan “Qarabağ” zaferininin sevinç ve gururunu tüm Türk Dünyası’nın payşalaştığını belirten katılımcılar, bu tarihi zaferi taçlandıran 9/10 Kasım 2022 tarihli ateşkes anlaşmasıyla gündeme gelen ve Türkiye’yi Azerbaycan üzerinden Türkistan coğrafyasına bağlayacak olan Zengezur Koridoru’nun açılması beklentisi içinde olduklarını, bu arada, Şuşa deklarasyonunda yer alan Türkiye ve Azerbaycan'ın Türk Dünyası diaspora faaliyetlerini birlikte yürütmesi kararını, Türk Birliği adına atılımış çok önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini belirttiler.

Çin’in, Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı kamplara alarak asimile etmesini, psikolojik baskıda bulunmasını ve manevi işkenceler uygulamasını şiddetle kınadıklarını belirten katılımcılar, Türkiye ile Çin Arasında “Suçluları İade Antlaşması”nın TBMM gündeminden kaldırılmasını, Uygur kardeşlerimizin dini ve milli kimliklerinin korunması için Türkiye’nin, diplomatik girişimlerdede bulunmasını istediler.

Rusya Federasyonu’nun, Tatarlar başta olmak üzere, tüm Türk soyluların kendi dillerinde eğitim görme hakkını tanıması ve Türk Dünyası meselelerine duyarlı basın organlarına sansür uygulama ve baskı kurma gibi demokratik olmayan uygulamalardan vazgeçmesi gerektiğini savunan katılımcılar, Fetö terör örgütünün kardeş ülkelerdeki çalışmalarına tamamen son verilmesi için devletler nezdinde ortak çalışma yapılmasını önerdiler.

Kıbrıs'ta kalıcı bir uzlaşının, yalnızca iki devletli çözüm modeli ile mümkün olacağını, Kıbrıs Türkleri adanın eşit ve egemen sahibi oldularını, Kıbrıs Türkleri ve adanın güvenliği konularında garantör devletlerden biri olan Türkiye'nin etkin ve fiili varlığı, BM onaylı uluslararası anlaşmalarla elde edilmiş vazgeçilmez hukuksal hak olduğunu dile getiren katılımcılar, KKTC’nin Türk cumhuriyetleri ile olan ilişkilerinin geliştirilmesi, TÜRKSOY, Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Akademisi ve Türk Dünyası’yla ilgili diğer kurum ve kuruluşlara üyeliğini önemseyip desteklediklerini vurguladılar.

Tarihi Türk yurdu olan Kerkük ve Türkmeneli bölgelerinde sürdürülmekte olan yok etme, sindirme, etnik temizlik ve baskı uygulamalarının sona erdirilmesi için Türkmenlerin haklarının anayasa garantisi altına alınmasının Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli gündem maddelerinden biri olmasını gerektiğini vurgulayan konuşmacılar, Kırım'ın, Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna ve Rusya’nın garantörlüğünde bağımsız statüye kavuşturulmasını savundular ve Afganistan Türklerinin, Eylül 2021 sonrasında, Taliban baskısıyla ülkelerini terketmek zorunda kalmalarının evrensel hukuk açısından kabul edilemez durum olduğu belrttiler.

2.GÜN 3. OTURUM

Çalıştayın 3. oturumunda ise Türk Dünyası’nda İletişim birliğinin sağlanmasına yönelik tecrübe aktarımlarına devam edilmiş ve bu konuda, başta devlet başkanları olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla Türk Dünyası Haber Ajansı adıyla bir ortak iletişim ağının kurulması ve bu ağın ortak dilinin Türkiye Türkçesi olması gerektiği savunulmuştur.

3. Oturumda, ayrıca, Türkiye’de, “Dünya Türklerini İzleme Merkezi”nin oluşturulması, Türklerin yaşadıkları bölgelerdeki insan hakları ihlallerini izleme ve sorunlarını çözme konusunda ortak çalışmaların yapılması, Türk Dünyası Gazeteciler Birliği ve diğer tüm medya mensuplarınca, azınlık halinde yaşayan Türk topluluklarının maruz kaldıkları haksızlıkları sürekli gündemde tutulması ve basın yoluyla destek verilmesi, Kuzey Irak-Türkmeneli bölgesinde Türkçe eğitim veren bir üniversite ve bir Türk Kültür Merkezi’nin açılması, uygun koşullar oluştuğunda, Türkmeneli ile Türkiye arasında bulunan Telafer bölgesindeki OVAKÖY sınır kapısının açılması gibi konular gündeme getirildi.

TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ etkinliklerini 26 yıl boyunca aralıksız gerçekleştiren YAFEM’i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.