Zonguldak'ta sahil yolunda çökme

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sahil yolunda kaldırımın çökmesi nedeniyle Kozlu ilçesi güzergahındaki karayolunun bir bölümü ulaşıma kapatıldı.



Kozlu sahil yolunun Milli Egemenlik Caddesi mevkisindeki kaldırımın bir bölümü henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 1 metre derinliğinde çöktü.



Güzergahta önlem alan polis ekipleri, yolda kayma olabileceği ihtimali üzerine karayolunun bir bölümünü ulaşıma kapattı. Sürücüler, farklı güzergahlara yönlendirildi.



Zonguldak Belediyesi ekipleri de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.



Yetkililer, kaldırımın neden çöktüğünün araştırıldığını, güzergahta dolgu işlemlerinin yapılacağını kaydetti.



