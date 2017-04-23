Zonguldak'ta kaza: 10 ölü, 18 yaralı

Zonguldak'ta cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu bir midibüsün devrilmesi sonucu 10 ki̇şi̇ hayatını kaybetti, 18 ki̇şi̇ yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu bir midibüsün devrilmesi sonucu 10 ki̇şi̇ hayatını kaybetti, 18 ki̇şi̇ yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi yönüne giden henüz sürücüsü belirlenemeyen midibüs, Serdaroğlu mevkisinde yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, bölgede kurtarma çalışması başlattı.

Kazada, 10 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı.

Midibüsten çıkartılan yaralılar, Düzce, Zonguldak ve ilçe merkezindeki hastanelere sevk edildi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ve diğer yetkililer olay yerine gelerek bilgi aldı.

Midibüstekilerin İstanbul'dan, Ereğli ilçesi Ormanlı beldesinde cenazeye katıldıkları ve İstanbul'a dönüş yolunda oldukları bildirildi.