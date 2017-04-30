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Zonguldak'ta antitank füzesi parçaları ele geçirildi

Zonguldak’ta bir tırda, antitank füze yapımında kullanılan 2 dürbün ile 2 tetik mekanizması ele geçirildi.

Zonguldak'ta antitank füzesi parçaları ele geçirildi

Zonguldak’ta bir tırda, antitank füze yapımında kullanılan 2 dürbün ile 2 tetik mekanizması ele geçirildi.

30 Nisan 2017 Pazar 17:53
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Zonguldak'ta antitank füzesi parçaları ele geçirildi

Zonguldak Limanı gümrük sahasında bir tırda, antitank füze yapımında kullanılan 2 dürbün ile 2 tetik mekanizması ele geçirilirken, gözaltına alınan İran uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin denetimi kapsamında, 27 Nisan'da Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak Limanı gümrük sahasına gelen şahsın kullandığı tırın çekici ve dorsesinde arama yapıldı.

Aramada, gizli bölmelere saklanmış halde antitank füze yapımında kullanılan 2 dürbün ile 2 tetik mekanizması ele geçirildi.

Olaya ilişkin İran uyruklu tır sürücüsü, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Bu arada şahsın, Ukrayna'dan aldığı malzemeleri, Ro-Ro gemisiyle Zonguldak Limanı'ndan İran'a götüreceği öğrenildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından, Zonguldak Limanı'nda ele geçirilenlerin, terör örgütleri tarafından kullanılan Rus yapımı 9K111 FAGOT veya 9K113 KONKURS anti-tank savar güdümlü füzenin üç ana parçasından iki ana parçası olan; tetik-ateşleme ile nişan hedef tespit ve dürbün mekanizması olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’dan Zonguldak Limanı’na gelen İran vatandaşı şahsın idaresindeki araçta gümrük muhafaza ekiplerince arama yapıldı.

Aracın kabin kısmında askeri dürbün ve mekanizma parçalarının görülmesi üzerine yapılan detaylı aramada, aynı dürbün ve mekanizmadan çekicinin rüzgarlığında ve malzeme dolabında da bulundu.

Söz konusu eşyaların bilgilerinin ilgili birimlerce paylaşıldığına yer verilen açıklamada, "Bunların son zamanlarda PKK, DAEŞ, PYD gibi terör örgütleri tarafından kullanılan Rus yapımı 9K111 FAGOT veya 9K113 KONKURS anti-tank savar güdümlü füzenin üç ana parçasından iki ana parçası olan; tetik-ateşleme ile nişan hedef tespit ve dürbün mekanizması olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Füze sistemini Kiev’de İran vatandaşı üniversite öğrencisinden İran’a götürmek üzere aldığını, teslimat sonucu parça başına ücret karşılığında anlaştığını beyan eden şahıs tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Antitank FüzeZonguldak Tır
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