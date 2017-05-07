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Yunus Emre kabri başında anıldı

Yunus Emre, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kabri başında anıldı.

Yunus Emre kabri başında anıldı

Yunus Emre, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kabri başında anıldı.

07 Mayıs 2017 Pazar 12:10
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Yunus Emre kabri başında anıldı

Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde kabri başında anıldı.

Vali Azmi Çelik, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Erdemir, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Mihalıççık Kaymakamı Göksel Yüksel, İlçe Belediye Başkanı İsmail Uysal ile diğer protokol üyeleri, Yunus Emre'nin kabri başında dua etti.

Çelik, şöyle konuştu:

"Yunus Emre, İslam tasavvuf geleneğiyle yetişmiştir. O, tasavvufun rehberliğiyle çıktığı aşk yolculuğunda daima Hakk'ı aramanın, Allah'a layık bir kul olmanın mücadelesini vermiştir. Yunus Emre'nin evrensel mesajları dünyaya ulaşmış, o sevgi kelimesiyle birlikte anılır olmuştur. Yunus Emre'ye göre insanlar hiçbir şey gözetilmeksizin sevilmeyi hak etmektedir. Yunus Emre'nin dünyasında kavgaya, kin ve öfkeye asla yer yoktur. Bizler de bu günlere nasıl geldiğimizi unutmadan tüm çekişmelerden uzak durup birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlar için gece gündüz çalışmalıyız. Yunus gibi bizler de sevgiyi felsefe haline getirip herkese karşı dil, din ve ırk ayrımı yapmadan engin bir sevgi duymalı, hoşgörülü olmalıyız. Gönül kırmayan, hiçbir canlıyı incitmeyen, büyüklük taslamayan, alçak gönüllülüğü karakter haline getirmiş nesiller yetiştirebilmeliyiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Yunus EmreMihalıççık
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