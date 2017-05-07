Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93928
ALTIN
140.116
DOLAR
3.5441
STERLIN
4.6097
EURO
3.8951
Tanısı konulup tedavi edilemiyor!
'TEMEL BELİRTİSİ BEL AĞRISI'
Amerikan yerlileri geleneklerinden vazgeçmiyor
Amerikan yerlileri geleneklerinden vazgeçmiyor
Yunus Emre kabri başında anıldı
Yunus Emre kabri başında anıldı
Kolombiya'da selden ölenler 370'e yükseldi
Kolombiya'da selden ölenler 370'e yükseldi
İlker Özdemir ‘Yağmurlar’la geldi
lker Özdemir ‘Yağmurlar’la geldi

Yargıtaydan 'evlatlık' kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, soy bağı bulunmasının gerekli olmadığına hükmetti.

Yargıtaydan 'evlatlık' kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, soy bağı bulunmasının gerekli olmadığına hükmetti.

07 Mayıs 2017 Pazar 12:04
30 Okunma
Yargıtaydan 'evlatlık' kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evlatlık çocuğu biyolojik ailesi tarafından geri alınan kadının, çocukla kişisel ilişki kurabileceğine, bunun için soy bağı bulunmasının gerekli olmadığına hükmetti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, doğumundan itibaren nüfusuna kaydettirdiği ve 10 yaşına kadar büyüttüğü çocuk biyolojik ailesi tarafından geri alınan kadının çocukla kişisel ilişki kurabileceğine, bunun için soy bağı bulunmasının gerekli olmadığına hükmetti.

Samsun'da çocuğu olmayan bir çift, 2002'de dünyaya gelen bir başka ailenin kızını, onların da izniyle kendi nüfuslarına kaydettirdi.

Çocuk doğumundan itibaren 10 yaşına kadar bu ailenin yanında kaldı ve onları kendi ailesi olarak tanıdı. Ancak, biyolojik ailesi çocuğu geri almak istedi ve nüfus kaydının iptali istemiyle dava açtı. Dava sonucunda çocuk, biyolojik ailesinin nüfusuna kaydedildi.

Biyolojik aile, çocuğu bu yaşa kadar büyüten anne ve babasıyla görüşmesine izin vermeyince çocuğu büyüten anne, çocukla kişisel ilişki kurulması istemiyle dava açtı.

Kavak Asliye Hukuk Mahkemesi, davacı kadın ile çocuk arasındaki soy bağının kaldırıldığı, velayet ve kişisel ilişkinin ancak soy bağına dayalı kurulabileceği gerekçesiyle davayı reddetti.

"Soy bağı şartının bulunmadığı ifade edildi"

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin ret kararını bozdu.

Dairenin kararında, üçüncü kişilerle kişisel ilişkinin Türk Medeni Kanunu'nun 325. maddesinde düzenlendiği anlatıldı.

Olağanüstü haller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocukla kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkının üçüncü kişilere de verilebileceği belirtilen kararda, üçüncü kişilerin sadece hısımlardan ibaret olmadığı, kişisel ilişki kurulmasını istemek için soy bağı şartının da bulunmadığı ifade edildi. Kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Küçük çocuk ile davacı arasında soy bağı kaldırılmış ise de küçüğün doğumundan itibaren davacı tarafından bakılıp büyütüldüğü, davacıyı annesi olarak bildiği sabittir. Duruşmada dinlenen çocuk da kendisine anne gibi davranan ve bakıp büyüten davacı ile kişisel ilişki kurmak istediğini beyan etmiştir. Çocuğun menfaatine aykırı düşmedikçe davacının küçükle kişisel ilişki kurulması talebinin karşılanması gerekir. Çocukla davacı arasındaki kişisel ilişki kurulmasının çocuğun menfaatine uygun olmayacağı yönünde ciddi ve inandırıcı bir olgu ve delil bulunmamaktadır. O halde davacı ile küçük arasında uygun bir kişisel ilişki tesisi gerekirken isteğin reddi doğru olmamıştır."

AA

Anahtar Kelimeler:
YargıtayEvlatlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunus Emre kabri başında anıldı
Yunus Emre kabri başında anıldı
Sınır güvenliğinde yeni dönem ekimde başlıyor
Sınır güvenliğinde yeni dönem ekimde başlıyor
Zonguldak'ta antitank füzesi parçaları ele geçirildi
Zonguldak'ta antitank füzesi parçaları ele geçirildi
Bolu Dağı'nda ve Eskişehir'de yoğun kar yağışı
Bolu Dağı'nda ve Eskişehir'de yoğun kar yağışı
Zonguldak'ta kaza: 10 ölü, 18 yaralı
Zonguldak'ta kaza: 10 ölü, 18 yaralı
Şırnak'ta terör operasyonu: 2 şehit
Şırnak'ta terör operasyonu: 2 şehit

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ