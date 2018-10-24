"Van'da değişim ve dönüşüm yaşandı"

VAN

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, "Belediyelerde teröre verilen desteğin önünün kesilmesi için zorunlu olarak gerçekleştirilen görev değişikliğinden sonra yerel hizmetler anlamında çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Dışarıdan gelen her konuğumuz Van'da bu değişim ve dönüşümü görüyor." dedi.

Van Ekonomist Dergisi tarafından düzenlenen "2018 Van'ın Enleri" programı, Van Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Zorluoğlu, 140 aday arasında 14 kategoride "Van'ın Enleri'nin" belirlendiği programda, Hakkari kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap ve 2011 yılında kentte meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri andı.

Bölgede sanayi, turizm ve hayvancılık alanındaki kalkınmanın temelinde huzur ikliminin yattığına dikkati çeken Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Toplumun tüm kesimleri olarak sağlanan bu huzur ortamına sonuna kadar sahip çıkmak zorundayız. Güvenlik güçlerimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu çerçevesinde güvenlik kuvvetlerimizin son birkaç yıldır gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla Van artık huzurla anılıyor. Belediyelerde teröre verilen desteğin önünün kesilmesi için zorunlu olarak gerçekleştirilen görev değişikliğinden sonra yerel hizmetler anlamında çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Dışarıdan gelen her konuğumuz Van'da bu değişim ve dönüşümü görüyor."

Kentteki her hizmette belediyelerin güzel dokunuşları olduğunu dile getiren Zorluoğlu, İskele Caddesi, Tarihi Peynirciler Çarşısı, Kent Müzesi, Kent Meydanı projelerinde de çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Programda "En Başarılı Kurum Yöneticisi" kategorisinde ödül alan İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de kentin kamu düzeni için güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

Vatandaşların güvenliğin sağlanması konusunda kendilerine büyük destek verdiğini anlatan Ekici, "Vatandaşlarımız her zaman yanımızda olduklarını hissettirdiler. Van her geçen gün daha huzurlu ve daha güvenli bir şehir haline geldi. Van'ın huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan da Van'ın asayişi ve güvenliği için görev yapmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Bayrak inmesin, ezan dinmesin diye bu şanlı ve mübarek mücadelemiz devam ediyor. Van için minnettarız." dedi.

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerine takdim edildi.

Programa, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.