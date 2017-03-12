Uludağ'da kayak sezonu uzadı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, kayak yapmaya elverişli miktarda kar olması nedeniyle, sezon mart sonuna kadar uzatıldı.

AA muhabirinin, Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, ''Oteller bölgesi''nde kar kalınlığı 90 santimetre olarak ölçüldü.

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Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 3 derece olduğu Uludağ'da, pazar gününden itibaren aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

Uludağ, hafta sonunu fırsat bilen tatilciler ile günübirlikçilerin akınına uğradı.

Güney Marmara Turizm ve Otel İşletmecileri Birliği Derneği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Beceren, geçen sene kar miktarının yetersiz olması nedeniyle Uludağ'daki otellerin şubat sonunda kapandığını hatırlattı.

Bu yıl ise otellerin mart sonuna kadar açık olacağını belirten Beceren, "Ayrıca 'beyaz cennet'te kar kalınlığı kayak yapmak için hala çok uygun. Bu nedenle bütün kayak tutkunlarını ve güzel vakit geçirmek isteyenleri Uludağ'a bekliyoruz.'' diye konuştu.