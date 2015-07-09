Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Türk bakırı' ABD'lilerin evlerini süslüyor

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, ürettiği bakır masa, tabure, küvet, lavabo ve dekorasyon ürünleri ile bakır işlemeli çok sayıda eşyanın yüzde 90'ını ABD'ye ihraç ediyor

'Türk bakırı' ABD'lilerin evlerini süslüyor

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, ürettiği bakır masa, tabure, küvet, lavabo ve dekorasyon ürünleri ile bakır işlemeli çok sayıda eşyanın yüzde 90'ını ABD'ye ihraç ediyor

09 Temmuz 2015 Perşembe 11:12
761 Okunma
'Türk bakırı' ABD'lilerin evlerini süslüyor

YOZGAT - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, ürettiği bakır masa, tabure, küvet, lavabo ve dekorasyon ürünleri ile bakır işlemeli çok sayıda eşyanın yüzde 90'ını ABD'ye ihraç ediyor.

İlçede 15 yıldır faaliyet gösteren firma, dekorasyon ve el sanatları ağırlık olmak üzere bakırdan banyo, mutfak ve bahçe eşyaları imal ediyor. Ürünlerinin tamamını yurtdışına satarak ülke ekonomisine döviz girdisi sağlayan şirket, bakır üretiminde dünyada söz sahibi Çin, Vietnam ve Hindistan gibi ülkelerin firmalarıyla da rekabet ediyor.

Firmanın sahibi Mustafa Karamuslukçuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünlerinin yüzde 90'ını ABD'ye ihraç ettiklerini belirtti.

Gelişmiş Avrupa ülkelerine ve son yıllarda Suudi Arabistan'a da ürün sattıklarını dile getiren Karamuslukçuoğlu, "Medine'de Mecsid-i Nebevi alanındaki aydınlatmaların, pirinçten ürünlerin tamamını biz yapmaktayız" dedi.

Ürün ihraç ettikleri ülkelerde Türk bakırının markalaştığına işaret eden Karamuslukçuoğlu, "Yozgat’ta üretilen bakır Çin, Vietnam ve Hindistan gibi bakır üreticisi ülkelerle rekabet halinde" diye konuştu.

Karamuslukçuoğlu, ürünleri toptan sattıkları firmaların kendi piyasalarında "Türk bakırı" markası oluşturduklarını, dış piyasada Türk ürünlerinin Hindistan ürünlerinden daha değerli olduğunu kaydetti.

ABD'lilerin yaşam kültürlerine uygun ürünler de imal ettiklerini anlatan Karamuslukçuoğlu, masa, tabure, posta kutusu, küvet, lavabo, sulak, saksı, dekorasyon malzemeleri ve bakır işlemeli çok sayıda ürünü yurtdışına sattıklarını söyledi.

Karamuslukçuoğlu, Yozgat’ın ihracatının yüzde 60'ının firmalarınca gerçekleştirildiğini ve yılda ortalama 13 milyon dolar döviz girdisi sağladıklarına dikkati çekerek, "Firmamızda İŞKUR desteğiyle istihdam kapasitesini de artırdık. Yaklaşık 130 civarında personel istihdam ediyoruz. İŞKUR'un, bize istihdam, yetiştirme ve daimi istihdam sağlama anlamında büyük katkıları olmuştur. Yozgat’ın vergi rekortmeniyiz, her yıl birinci oluyoruz" ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 09.07.2015 12:21
Anahtar Kelimeler:
Bakırönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da Kadın Kolları Kongresinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da Kadın Kolları Kongresinde
Eskişehir'de otobüs kazası: 11 ölü, 44 yaralı
Eskişehir'de otobüs kazası: 11 ölü, 44 yaralı
Çataloğlu ailesinin evinin yanındaki evin temelinde arama yapılacak
Çataloğlu ailesinin evinin yanındaki evin temelinde arama yapılacak
100 öğrenciye kıyafet ve ayakkabı yardımı
100 öğrenciye kıyafet ve ayakkabı yardımı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi 3,5 milyon turisti ağırladı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi 3,5 milyon turisti ağırladı
Ordu'da 'büyük ikramiye' heyecanı
Ordu'da 'büyük ikramiye' heyecanı
Kar ve tipiden yol kapandı
Kar ve tipiden yol kapandı
Bodrum'da fırtına ve sağanak
Bodrum'da fırtına ve sağanak
Muğla merkezli fuhuş ve insan ticareti operasyonu
Muğla merkezli fuhuş ve insan ticareti operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ