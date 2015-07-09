'Türk bakırı' ABD'lilerin evlerini süslüyor

YOZGAT - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, ürettiği bakır masa, tabure, küvet, lavabo ve dekorasyon ürünleri ile bakır işlemeli çok sayıda eşyanın yüzde 90'ını ABD'ye ihraç ediyor.



İlçede 15 yıldır faaliyet gösteren firma, dekorasyon ve el sanatları ağırlık olmak üzere bakırdan banyo, mutfak ve bahçe eşyaları imal ediyor. Ürünlerinin tamamını yurtdışına satarak ülke ekonomisine döviz girdisi sağlayan şirket, bakır üretiminde dünyada söz sahibi Çin, Vietnam ve Hindistan gibi ülkelerin firmalarıyla da rekabet ediyor.



Firmanın sahibi Mustafa Karamuslukçuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünlerinin yüzde 90'ını ABD'ye ihraç ettiklerini belirtti.



Gelişmiş Avrupa ülkelerine ve son yıllarda Suudi Arabistan'a da ürün sattıklarını dile getiren Karamuslukçuoğlu, "Medine'de Mecsid-i Nebevi alanındaki aydınlatmaların, pirinçten ürünlerin tamamını biz yapmaktayız" dedi.



Ürün ihraç ettikleri ülkelerde Türk bakırının markalaştığına işaret eden Karamuslukçuoğlu, "Yozgat’ta üretilen bakır Çin, Vietnam ve Hindistan gibi bakır üreticisi ülkelerle rekabet halinde" diye konuştu.



Karamuslukçuoğlu, ürünleri toptan sattıkları firmaların kendi piyasalarında "Türk bakırı" markası oluşturduklarını, dış piyasada Türk ürünlerinin Hindistan ürünlerinden daha değerli olduğunu kaydetti.



ABD'lilerin yaşam kültürlerine uygun ürünler de imal ettiklerini anlatan Karamuslukçuoğlu, masa, tabure, posta kutusu, küvet, lavabo, sulak, saksı, dekorasyon malzemeleri ve bakır işlemeli çok sayıda ürünü yurtdışına sattıklarını söyledi.



Karamuslukçuoğlu, Yozgat’ın ihracatının yüzde 60'ının firmalarınca gerçekleştirildiğini ve yılda ortalama 13 milyon dolar döviz girdisi sağladıklarına dikkati çekerek, "Firmamızda İŞKUR desteğiyle istihdam kapasitesini de artırdık. Yaklaşık 130 civarında personel istihdam ediyoruz. İŞKUR'un, bize istihdam, yetiştirme ve daimi istihdam sağlama anlamında büyük katkıları olmuştur. Yozgat’ın vergi rekortmeniyiz, her yıl birinci oluyoruz" ifadelerini kullandı.



