Tercih takvimi değişti

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 26 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyurulan 2016-ÖSYS tercihlerinin 29 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında alınmasına karar verildiği bildirildi.



YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre üniversite tercihlerine ilişkin takvimde değişiklik yapıldı. Buna göre, 26 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyurulan 2016-ÖSYS tercihleri 29 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında alınacak.



Öte yandan, YÖK yetkilileri, Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan 15 yükseköğretim kurumuna ait bilgilerin tercih kılavuzundan çıkarılacağını belirtti.

