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Sur'da tespihlerini görücüye çıkarıyorlar

Gaziantep, Adıyaman, Mardin ve Batman gibi çevre illerinden haftada bir gün gelerek Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kahvehanede buluşan satıcılar, tespihlerini sergileyerek satışını yapıyor.

Sur'da tespihlerini görücüye çıkarıyorlar

Gaziantep, Adıyaman, Mardin ve Batman gibi çevre illerinden haftada bir gün gelerek Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kahvehanede buluşan satıcılar, tespihlerini sergileyerek satışını yapıyor.

21 Ocak 2017 Cumartesi 13:54
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Sur'da tespihlerini görücüye çıkarıyorlar

DİYARBAKIR

Şanlıurfa'dan tespih satışı için Diyarbakır'a gelen Ahmet Damar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işini severek yaptığını, satışı hem toptan hem de perakende yaptıklarını söyledi.

Diyarbakır'da tespih kültürünün geliştiğini aktaran Damar, vatandaşlar tarafından tespihlere rağbet olduğunu belirtti.

Kehribar üzerine çalıştıklarını, tespihlerin üretimlerinin kendilerinin yaptığını anlatan Damar, "Diyarbakır'da her türlü tespih çeşidi var." dedi.

Tespih için sık sık Diyarbakır'a geliyor

Mardin'den gelen 70 yaşındaki tespih satıcısı Şeyhmus Kaynar da 20 yıldır tespih satışı yaptığını, satış için sık sık Diyarbakır'a geldiğini bildirdi.

Tespih satıcısı Ramazan Yağmur, satışın yanı sıra Aydın'ın Didim ilçesinde de takı işiyle uğraştığını anlatarak, her hafta kahvehanede bir araya geldiklerini, tespihlere yoğun ilgi gösterildiğini kaydetti.

"Sur'da tespih işiyle uğraşan yüze yakın esnaf var. Her hafta bu kahvehanede tespit satışı yapanlar bir araya geliyor. Başka bir yerde böyle bir sistem yok. Diyarbakır'da bütün tespih taşlarını bulabilirsiniz." diyen Yağmur, en pahalı tespih çeşidinin kehribar taşından yapılan olduğunu anlattı.

Hem alıyorlar hem de satıyorlar

Gaziantep'ten gelen Suriyeli Latif Marandi, Gaziantep'te tespih atölyelerinin bulunduğunu, üretimini yaptıkları tespihleri sattıklarını aktardı.

İlk defa Diyarbakır'a geldiğini ifade eden Marandi, "İstanbul, Ankara, Kayseri ve Mersin'e kadar gidip tespihleri satıyorum. Diyarbakır'da tespih satışını duyunca geldim." diye konuştu.

Batman'dan gelen Devran Doğan, Diyarbakır'dan toptan aldıkları tespihleri başka illerde sattıklarını, kahvehanede Şanlıurfa'dan gelen bir satıcıdan 15 bin liralık tespih satın aldığını söyledi.

Doğan, şöyle devam etti:

"20 yıla yakın bu işi yapıyorum. Aynı zamanda turizm işiyle de uğraşıyorum. Yurt dışında da tespih alış ve satışını yapıyorum. 15 bin liraya kadar çıkan tespihler var. Beğendiğim tespihlerin fiyatları ne kadar da olsa alırım. Çünkü tespihlere karşı bir ilgim var. Bu bir hastalıktır, damarlara girdi mi bir daha çıkmıyor. Hiçbir mesleğe benzemiyor."

"Sıkıntı, sinir ve strese çok iyi geliyor"

Diyarbakır'da tespih satıcısı Hakan Güler, 30 yıldır bu işi yaptığını, Türkiye'de tespihi en çok Diyarbakırlıların kullandığını savundu.

"Sıkıntı, sinir ve strese çok iyi geliyor. Diyarbakır'da yaşlısından gencine kadar birçoğunun elinde tespih var. Şimdi bayanlar bile bileklik olarak kullanıyor." diyen Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Haftalık olarak buralara toptancılar gelip esnaf ve tespih hobisi olanlara tespih satar. Ama kendilerinin geldiği yerlerde bu kadar satamaz. Tespih kullanmak bir hastalık olmuş. Tespih hastası olan birinin tüm eşyasını alın ama tespihini almayın."

Anahtar Kelimeler:
SurTespihGörücü
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