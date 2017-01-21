Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
83067
ALTIN
146.627
DOLAR
3.7912
STERLIN
4.6637
EURO
4.0490
Afganistan'da saldırı: 43 ölü
Afganistan'da saldırı: 43 ölü
Fenerbahçe lideri konuk edecek
Fenerbahçe lideri konuk edecek
Kan bağışında yüzde 11 artış sağlandı
SON DAKİKA
Ege bölgesi birinci
Ali Avni sonunda ikna oldu
Eşsiz eserlerini sevenleriyle paylaşacağını açıkladı.
200 milyon dolarlık devir teslim
200 milyon dolarlık devir...

Sokaktakilerin içini ısıtan gönüllüler

Bursa'da, tamamı gönüllerinden oluşan bir grup, kendi imkanlarıyla yaptıkları seyyar arabayla sokakta kalan kimsesizlere ve soğuk havada çalışmak zorunda kalanlara çorba dağıtıyor.

Sokaktakilerin içini ısıtan gönüllüler

Bursa'da, tamamı gönüllerinden oluşan bir grup, kendi imkanlarıyla yaptıkları seyyar arabayla sokakta kalan kimsesizlere ve soğuk havada çalışmak zorunda kalanlara çorba dağıtıyor.

21 Ocak 2017 Cumartesi 13:55
44 Okunma
Sokaktakilerin içini ısıtan gönüllüler

BURSA

Geçen senenin kasım ayında "Bursa Çorba Gönüllüleri" adı altında toplanarak, sosyal medya üzerinden organize olan gönüllüler, kentin belirli noktalarında kalan kimsesizlere ve kışın soğuğunda dışarıda çalışmak zorunda kalanlara, kendi imkanlarıyla yaptıkları seyyar arabayla akşam saatlerinden gece geç saatlere kadar çorba ikram ediyor.

Hiçbir maddi beklentileri olmayan grubun tek amacı, her akşam "çorbada tuzu olacak" gönüllülerin desteğiyle sokaktaki insanların içini ısıtmak.

Grubun ekip liderlerinden Sabri Sami Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye 6 kişiyle başladıklarını ve şu anda 35 kişilik kemik kadroya sahip olduklarını söyledi.

Toker, sosyal medya üzerinden organize olduklarını anımsatarak, her gün için bir ekip lideri belirlediklerini ve bu liderin o günkü her şeyden sorumlu olduğunu belirtti.

Sosyal medya üzerinden gönüllülerin ve ekip liderlerinin belirlendiği bir takvim hazırladıklarını anlatan Toker, şöyle konuştu:

"Bu takvimde o gün ekip liderini ve çorba yapacakların numaralarını işaretledik. Çorbamızı genellikle ev hanımları yapıyor. Bazen esnaflarımızdan da destek alıyoruz. Sosyal medyada yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir grubumuz var. Sosyal medya üzerinden çoğalıyoruz. Herkesin işi gücü var. Herkes her gün gelemiyor bu yüzden de onların yerini doldurma adına sosyal medyayı kullanıyoruz. Çorbayı tedarik etmekle ilgili bir sıkıntımız yok. Şubat ayına kadar her akşam çorbamızı yapacak bir gönüllü var. En çok ihtiyacımız olan şey arabayı ittirip çorbayı kaselere dolduracak insanlar. Bu insanların yüzündeki tebessüm ve mutluluk paha biçilmez."

"Yurt dışından bile destekçilerimiz var"

Günde ortalama 120 kişiye çorba dağıttıklarını anlatan Toker, "Mümkün olduğunca ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaya çalışıyoruz." dedi. Toker, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanlarını da gözardı etmiyoruz zaman zaman onlara da ikram ediyoruz. Kimsesizleri ve evsizleri topluma kazandırmak için bir adım atmaya çalışıyoruz. Maddi olarak bir beklentimiz yok. Nakit bağış kabul etmiyoruz. Yurt dışından bile destekçilerimiz var. Almanya'da yaşayan bir kişi Bursa'daki tanıdığına ulaşıp bizimle iletişime geçti. Bize para ya da ne ihtiyacımız varsa o yönde bağış yapmak istediğini sordu. Biz plastik termoslarla dağıtım yapıyorduk. Bu termoslar yıpranmaya başlamıştı. 'Metal termosa geçelim.' diye düşünürken o bağışla bugün metal termos aldık ve onlarla dağıtım yapacağız artık."

"Çorba dağıtan ellere ihtiyacımız var"

Gönüllülerden Işıl Toker de sokakta yatan ve dışarıda çalışmak zorunda olanlara ellerinden geldiğince bir kase çorba ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Kendisinin ağabeyi aracılığıyla bu işe başladığını kaydeden Toker, "Ağabeyim de kendi arkadaşları sayesinde bu grupla tanışmış. Ben de kendi arkadaşlarımı bu gruba dahil ediyorum. Herkes bir vesileyle bu gruba katılmış ve katılmaya da devam ediyorlar. Bizim çorba dağıtan ellere ihtiyacımız var. Biz de insanlara bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Gerçekten el emeği çok önemli. Her gün aynı insanların gelmesindense farklı ellerin bir kase çorbayla dışarıdaki insanlara uzanması en büyük amacımız." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
SokakYurtBursaGönüllü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sur'da tespihlerini görücüye çıkarıyorlar
Sur'da tespihlerini görücüye çıkarıyorlar
Reina katliamcısı yakalandı
Reina katliamcısı yakalandı
FETÖ'cü 60 iş adamı tutuklandı
FETÖ'cü 60 iş adamı tutuklandı
Eğitime kar engeli
Eğitime kar engeli
Şehit polisin cenazesi defnedildi
Şehit polisin cenazesi defnedildi
Milli yas ilan edildi
Milli yas ilan edildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ