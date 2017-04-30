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Sınır güvenliğinde yeni dönem ekimde başlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğini sağlamada özel üretilecek gözetleme balonları kullanmayı planlıyor.

Sınır güvenliğinde yeni dönem ekimde başlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğini sağlamada özel üretilecek gözetleme balonları kullanmayı planlıyor.

30 Nisan 2017 Pazar 17:57
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Sınır güvenliğinde yeni dönem ekimde başlıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), sınır güvenliğini sağlamak için ekim ayında kullanmayı planladığı özel üretim gözetleme balonları, kesintisiz bilgi akışı sağlayacak ve hafif silahlardan etkilenmeyecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye sınırı, fiziki güvenlik sistemiyle de güvenli hale getirildi. Sınır boyunca modüler beton duvar inşası devam ederken hudut güvenliğine yönelik yeni bir adım daha atılması planlandı.

Uygulanacak proje kapsamında hudut güvenliğinin sağlanmasında gözetleme balonları da kullanılacak.

Kuvvetli rüzgarlara dayanıklı gözetleme balonlarında radar ve yüksek çözünürlüklü kamera bulunacak. Hafif silahlardan etkilenmeyecek balonlar, 2 bin metre yükseklikte duracak. Gözetleme balonlarından yerdeki istasyonlara kesintisiz görüntü ve bilgi akışı olacak.

Konuyla ilgili çalışmalarına başlayan Milli Savunma Bakanlığı, gözetleme balonlarına ilişkin hizmet alımı sözleşmesini haziran ayında imzalamayı planlıyor. Türk mühendislerce geliştirilen ve milli imkanlarla üretilen gözetleme balonları, Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanlığının da kullanımına sunulacak.

Alınacak 7 balonun bordo bereliler tarafından özel operasyonlarda istihbarat sağlamak için kullanılması da planlanıyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriSınır Güvenliği
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