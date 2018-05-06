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Siirt'teki terör saldırısıyla ilgili 10 şüpheli tutuklandı

Siirt'te 6 güvenlik korucusu ve bir askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Siirt'teki terör saldırısıyla ilgili 10 şüpheli tutuklandı

Siirt'te 6 güvenlik korucusu ve bir askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.

06 Mayıs 2018 Pazar 16:56
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Siirt'teki terör saldırısıyla ilgili 10 şüpheli tutuklandı

SİİRT

Siirt'te 6 güvenlik korucusu ve bir askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, saldırıyla ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Siirt ve Şırnak'ta bazı adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 28 kişi, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinden sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, diğer 18 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulanması kararlaştırıldı.

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce 30 Mart'ta gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SiirtTerörTutuklu
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