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Serkan Gedik Subaşı'nı Alacak

Yalova Subaşı Belediye Başkanlığına aday adayı olan Serkan Gedik, halk ziyaretlerine başladı. 

Serkan Gedik Subaşı'nı Alacak

Yalova Subaşı Belediye Başkanlığına aday adayı olan Serkan Gedik, halk ziyaretlerine başladı. 

20 Kasım 2018 Salı 15:11
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Serkan Gedik Subaşı'nı Alacak

YALOVA- Adlaet ve Kalkınma Partisi’nden Subaşı Belediye Başkanlığına aday olan Serkan Gedik, beldesindeki kalıcı konutlardaki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek kendini tanıttı ve vatandaşlardan destek istedi.

Pazarcıları ziyaret edip hatırlarını soran dertlerini dinleyen Serkan Gedik, ‘Allah kısmet eder ise Subaşı Belediye Başkanlığına talipli oldum. Subaşı halkı hizmetin en iyisine layıktır Bana bu görev verildiği takdirde Subaşı’nın kaderini değiştireceğim’ dedi. Özellikle esnafları, pazarcıları tek tek dolaşan Gedik’e belde sakinlerinin sevgisi büyüktü. 

"SUBAŞINI BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ"

Partisinin Subaşı belde teşkilatında iki dönem görev yapan bunun son 5 yılını belde başkanı olarak geçiren Serkan Gedik, "Amacım yaşadığımız beldeye daha iyi hizmetler götürmek Subaşı’nı marka yapmaktır" diyerek; "Teşkilat mensuplarımız, Subaşı’nda yaşayan vatandaşlarımız benim halka daha iyi sağlıklı ve yararlı hizmetler vereceğime inandıkları için belediye başkanlığına aday olmamı istediler. Subaşı’nda değişim ve yeniliğe ihtiyaç duyulduğu için ben de bu göreve talipli oldum. Subaşı sürekli büyüyen ve gelişen bir kent. Bu büyüme ile birlikte sorunlar da beraberinde daha da atmaktadır. Kalıcı konutlar ve belde merkezinde yaşayan vatandaşlarımız daha çok hizmet beklemek ile birlikte belediyeciliğin sosyal olmasını, toplumun her kesiminin kucaklamasını, belediyenin yetkili kişiler tarafından yönetilmesini halk sırtlarının sıvanmasını her zaman hatır sorulmasını sorunlarının dinlenmesini ve çözüm üretilmesini istiyorlar. Ben halkın bu beklentilerini zaten yıllardan beri yapmaktayım. Allah kısmet eder bana bu görev verilip belediye başkanı olarak o makama oturursam Subaşı örnek bir belde olacak, ben de o beldenin örnek belediye başkanı olacağım" açıkladı. 

Yalova'da insanlığıyla tanınan Serkan Gedik herkes tarafından Belediye başkanı olması en çok istenilen isim. 

Haber: Elif Günay 

Önce Vatan Gazetesi

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