Sele kapılan 120 küçükbaş hayvan telef oldu

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sağanak sonrasında sele kapılan küçükbaş hayvanlar telef oldu, bir ahırın duvarı çöktü, yollar, araç ve arı kovanları zarar gördü.

Samsat ilçesine bağlı Ovacık köyünde yaklaşık 20 dakika süren sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Köydeki ahırda bulunan 120 küçükbaş havyan, yağışın ardından sele kapılarak, telef oldu.

Sel sularıyla birlikte köyde bir ahırın duvarı çöktü, yollar, otomobil ve arı kovanları zarar gördü. Sağanak sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekipleri çalışma yaptı.

Köylülerden Abdulmecit Ertan, Ovacık köyünde akşam saatlerinde yağışın başladığını belirterek, "Yağış ile dolunun da etkisiyle köyde sel oluştu. 200 küçükbaş hayvandan 120'si telef oldu. 40 arı kovanı, araç ile ahır zarar gördü. Köyümüzde yaklaşık 2.5 metre yüksekliğinde çamur oluştu. Şu anda gerçekten bir mağduriyet yaşıyoruz. 30 haneli bir köyümüz var. Devletimizin mağduriyetimizi gidereceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Köyde aniden bastıran yağışın yaklaşık 20 dakika sürdüğünü anlatan Gaffari Ertan da hayvanların sel nedeniyle telef olduğunu, ahırın çöktüğünü, bir otomobilin ise çamura saplanarak zarar gördüğünü kaydetti.