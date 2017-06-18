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Şehitler son yolculuklarına uğurlandı

Çukurca ve Erzurum şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Şehitler son yolculuklarına uğurlandı

Çukurca ve Erzurum şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

18 Haziran 2017 Pazar 17:13
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Şehitler son yolculuklarına uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Tiken ve Uzman Çavuş Arslan ile Erzurum'daki operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz'ın cenazeleri, memleketlerinde toprağa verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Onur Tiken'in cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Şehit Tiken (24) için Çatalpınar ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alındı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omzunda ilçe stadyumundaki tören alanına getirildi. Burada anne Esma ile baba Alaattin Tiken taziyeleri kabul etti.

Törene katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da şehidin yakınlarına taziyelerini iletti.

Şehidin 7 ay önce nişanlandığı Aslı İbaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Onur Tiken'in tarifi olmayan bir insan olduğunu belirterek, "Vatan sağ olsun, terörün Allah belasını versin. Başka bir şey söylemek istemiyorum." dedi.

Jandarma Uzman Çavuş Onur Tiken'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Göreve 2014'te başlayan Tiken'in, birkaç ay sonra nişanlısı İbaç ile düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Balıkesir'de şehit acısı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit düşen 20 yaşındaki Uzman Çavuş Erbil Arslan, memleketi Balıkesir'in Susurluk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Arslan için Göbel Mahahallesi'ndeki babaevinde helallik alındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Mahalle Meydanı'na getirildi. 

Burada annesi Emine, babası İsmail ve eşi Burcu Arslan, şehidin bir süre Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. 

Daha sonra burada kılınan cenaze namazının ardından 2 çocuk babası şehidin naaşı, Göbel Şehitliği'nde defnedildi.

Sakarya şehidine ağladı

Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında düzenlenen ve 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yılmaz'ın cenazesi (23) ise Sakarya'nın Serdivan ilçesinde defnedildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Arabacıalanı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Cenaze, burada helallik alınmasının ardından Medine Camisi'ne götürüldü.

Tabuta sarılan şehidin annesi Emine, babası Aziz, kardeşi ve yakınları gözyaşı döktü.

Cenaze namazını, İl Müftü Yardımcısı Yusuf Akkuş kıldırdı. Cenaze namazının ardından, omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde top arabasına konulan ve bir süre taşınan şehidin naaşı, daha sonra cenaze arabasına nakledildi.

Şehidin cenazesi, Sakarya Şehitliği'nde toprağa verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
çukurca şehitErzurum şehit
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