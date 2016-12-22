AA

İstanbul'da dün gece düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Süleyman Sorkut, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.İstanbul, Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki saldırıda şehit olan polis memuru Süleyman Sorkut'un naaşı, uçakla Diyarbakır'a getirildi. Burada ailesi ve yakınları tarafından karşılanan şehidin cenazesi, tören için Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Cenazenin indirilişi sırasında şehidin yakınları, naaşına sarılarak Kürtçe ağıtlar yaktı."Bu millet dimdik kalmaya da devam edecek"Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Vekili Uğur Sezer, şehit polis memurunun canını ve her şeyi göze alarak mesleğe başladığını söyledi.Milletin geçmişte Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında, 15 Temmuz'da tüm dünyaya bir haykırışta bulunduğunu belirten Sezer, "Tankın, topun önünde canını hiçe sayarak duran bir milleti kimse şehitlikle, ölümle korkutamaz. Bu millet dimdik kaldı, dimdik kalmaya da devam edecek. Bütün hainleri temizleyecek, hepsinin hesabını soracaktır." dedi.Konuşmanın ardından İl Müftüsü İhsan Açık, şehitler için dua etti. Açık, dua sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.Törenin ardından şehidin naaşı araç konvoyu eşliğinde Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi'ne getirildi. Burada da ailesi son kez şehidin naaşına sarılarak gözyaşı döktü.Müftü Açık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı ilçe mezarlığında toprağa verildi.