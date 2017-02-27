Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Sisli
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88137
ALTIN
145.201
DOLAR
3.5961
STERLIN
4.4584
EURO
3.8065
Halfeti'nin 'karagül'ü serada üretilecek
Halfeti'nin 'karagül'ü serada üretilecek
Basketbol hayatını değiştirdi
Basketbol hayatını değiştirdi
Behçet hastalığı gözleri vuruyor
Behçet hastalığı gözleri vuruyor
Mesnevi Svahilice'ye çevrildi
Mesnevi Svahilice'ye çevrildi
'Kara elmas' ve madenciyi figürlere işliyor
'Kara elmas' ve madenciyi figürlere...

Şanlıurfa'da "etekli" erkek hırsız tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etek giyip, başörtüsü takarak iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen erkek zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da "etekli" erkek hırsız tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etek giyip, başörtüsü takarak iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen erkek zanlı tutuklandı.

27 Şubat 2017 Pazartesi 14:25
6 Okunma
Şanlıurfa'da "etekli" erkek hırsız tutuklandı

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etek giyip, başörtüsü takarak iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen erkek zanlı tutuklandı.

Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 3 ayrı iş yerinden yapılan hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla soruşturma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık yapan erkek şüphelinin etek giyip, başörtüsü taktığını belirledi.

Şüphelinin kimliğini de tespit eden ekipler, Meydan Mahallesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, zanlı Abdullah A'yı hırsızlıkta giydiği etekle gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Abdullah A. adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından ''nitelikli hırsızlık'' suçlamasıyla tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaEtekli HırsızErkekTutukluÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkametini bu ilçeye aldıran çiftlere düğün hediye
İkametini bu ilçeye aldıran çiftlere düğün hediye
Bu kentte iş var işçi yok
Bu kentte iş var işçi yok
Göksu Deltası'nda yangın
Göksu Deltası'nda yangın
Sokaktakilerin içini ısıtan gönüllüler
Sokaktakilerin içini ısıtan gönüllüler
Sur'da tespihlerini görücüye çıkarıyorlar
Sur'da tespihlerini görücüye çıkarıyorlar
Reina katliamcısı yakalandı
Reina katliamcısı yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ