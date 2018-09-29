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Restoranda iki müşterinin kavgası kanlı bitti

Restoranda iki müşterinin kavgası kanlı bitti

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:27
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Restoranda iki müşterinin kavgası kanlı bitti

DÜZCE

Düzce'de restoranda iki müşteri arasında çıkan silahlı kavgada bu kişilerden biri ile tarafları ayırmaya çalışan muhtar ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çavuşlar Mahallesi'nde içkili bir restoranda eğlenen Ali K. ile Ahmet Köklü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Çalışanlar tarafından ayrılarak iş yerinin bahçesine çıkarılan ikilinin tartışması bir anda arbedeye dönüştü.

Her iki müşteri de yanlarında bulunan silahları çekerek birbirlerine ateş etmeye başladı. Bu sırada restoranın bahçesinde bulunan ve tarafları ayırmaya çalışan Çavuşlar Mahalle Muhtarı Cengiz Başel, göğsüne mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Muhtar Başel ile yine silahla başından yaralanan Ahmet Köklü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaçarken polise ateş açtı

Olayın ardından aracıyla uzaklaşan Ali K, evine gittikten sonra dikkat çekmemek için bisikletle kaçışını sürdürdü. Zanlı, daha sonra bir kamyonete bindi.

Bölgedeki aramalar sırasında şüpheliyi fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Cengiz Dursun da ekipleriyle bu kişinin peşinden gitti.

Ali K, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kendisini takip eden polis ekiplerine ateş açtı.

Polisler, yara almadan atlattıkları bu olayın ardından şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Ali K, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
DüzceKavgaRestorant
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