Popülerliği İle Binlerce Kişiye Aşkın Gücünü Duyurdu

2014 yılında Düzce Üniversitesi'nde yakın bir ortak arkadaş sayesinde tanışan ve o gün den beri bir süre yakın arkadaş olarak devam eden çift, bu uzun süreli arkadaşlık aşka dönüşmüşlerdi. Birlikte yürüdükleri bu yolda @omertubaliya kullanıcı adında İnstagram'da bir ortak hesap açan ikili; gezdikleri yerleri birlikte geçirdikleri tüm anları doğal samimi olan tüm hallerini videolar halinde insanlarla paylaşıp, insanların sevgileri kazanarak günden güne büyüyen bir aileye sahip oldular. 4 yılın sonunda aşklarını bu yıl görkemli bir evlilikle taçlandıran çift, aşklarının meyvesi olarak bir evlat beklemektedirler.

Haber: Elif Günay