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Popülerliği İle Binlerce Kişiye Aşkın Gücünü Duyurdu

İnstagram adlı sosyal medya ağı aracılığı ile büyük bir kitleye hitap eden fenomen çift Ömer -Tuğba BAĞ'dan bir mutlu haber daha geldi

Popülerliği İle Binlerce Kişiye Aşkın Gücünü Duyurdu

İnstagram adlı sosyal medya ağı aracılığı ile büyük bir kitleye hitap eden fenomen çift Ömer -Tuğba BAĞ'dan bir mutlu haber daha geldi

30 Kasım 2018 Cuma 14:00
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Popülerliği İle Binlerce Kişiye Aşkın Gücünü Duyurdu

2014 yılında Düzce Üniversitesi'nde yakın bir ortak arkadaş sayesinde tanışan ve o gün den beri bir süre yakın arkadaş olarak devam eden çift, bu uzun süreli arkadaşlık aşka dönüşmüşlerdi. Birlikte yürüdükleri bu yolda @omertubaliya kullanıcı adında İnstagram'da bir ortak hesap açan ikili; gezdikleri yerleri birlikte geçirdikleri tüm anları doğal samimi olan tüm hallerini videolar halinde insanlarla paylaşıp, insanların sevgileri kazanarak günden güne büyüyen bir aileye sahip oldular. 4 yılın sonunda aşklarını bu yıl görkemli bir evlilikle taçlandıran çift, aşklarının meyvesi olarak bir evlat beklemektedirler.

Haber: Elif Günay

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Anahtar Kelimeler:
@omertubaliyaTuğba BAĞInstagram
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