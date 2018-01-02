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Ordu'da 'büyük ikramiye' heyecanı

Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan çeyrek biletlerden birinin satıldığı bayinin Ordu'da olması, kentte heyecan yarattı.

Ordu'da 'büyük ikramiye' heyecanı

Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan çeyrek biletlerden birinin satıldığı bayinin Ordu'da olması, kentte heyecan yarattı.

02 Ocak 2018 Salı 14:18
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Ordu'da 'büyük ikramiye' heyecanı
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ORDU

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerden birinin Ordu'da satıldığının öğrenilmesi, kentte heyecana yol açtı.

Milli Piyangonun bu yılki büyük ikramiyesi 61 milyon liranın isabet ettiği 9794035 numaralı çeyrek biletlerden birinin Ordu'da satıldığı belirlendi.

Altınordu ilçesinde şans oyunları ve milli piyango bileti satışı yapan büfenin camına, "Yılbaşına özel en büyük ikramiye 61 milyon lira bizden çıktı, bilet alana çıkar" yazılı afiş asıldı.

Bunun üzerine Ordulular, büyük ikramiye talihlisini merakla beklemeye başladı. Vatandaşların, bayi içerisinde ve dışında şans oyunları oynamak üzere yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

"Büyük ikramiye talihlisini de bekliyoruz"

Bayi personeli Ali Dizge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Piyango İdaresinin Ordu'da şubesi bulunmadığını için Samsun Şube Müdürlüğünden aldıkları biletleri satışa sunduklarını söyledi.

Bu yılki yılbaşı büyük ikramiyesini kazanan çeyrek biletlerden birinin çalıştığı bayiden satıldığını belirten Dizge, "Aynı zamanda dün, teselli ikramiyesi çıkan 3-4 arkadaş geldi. Onlara ikramiyelerini verdik. Büyük ikramiye talihlisini de bekliyoruz." dedi.

Dizge, herkes gibi talihliyi merak ettiklerini kaydederek, "Talihliyi buraya bekliyoruz. Kişinin kim olduğu ya da nerede yaşadığına dair bildiğimiz yok. Bildiğimiz tek konu, biletin satışının bizim bayiden yapıldığı." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
OrduBüyük Ikramiye
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