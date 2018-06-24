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Okul bahçesine araçla girme kavgası

Adana'da oy kullanan yaşlı yakınını almak için okul bahçesine araçla giren sürücü ile kendisine tepki gösterip küfrettiği ileri sürülen kişi arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Okul bahçesine araçla girme kavgası

Adana'da oy kullanan yaşlı yakınını almak için okul bahçesine araçla giren sürücü ile kendisine tepki gösterip küfrettiği ileri sürülen kişi arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı

24 Haziran 2018 Pazar 12:02
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Okul bahçesine araçla girme kavgası

ADANA 

Adana'da oy kullanan yaşlı yakınını almak için okul bahçesine araçla giren sürücü ile kendisine tepki gösteren kişi arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'ndeki Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesinde oy kullanan yaşlı yakınını almak için otomobiliyle okulun bahçesine giren sürücü, kendisine tepki gösterip küfrettiği iddia edilen kişiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü ile yakınları, kavga ettikleri kişiyi darbetti.

Yaralanan kişi ile baygınlık geçiren bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SeçimOkulBahçeKavgaAdana
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