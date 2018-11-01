Nez Demir'e Büyük İlgi

HATAY(İHA) - Youtube'da ve İnstagram’da çektiği videolarla beraber popülerliğini arttırdığını belirten Nez Demir,"Kadın fenomen olmak bence daha zor. Erkek fenomenler küfür yada argo kullanarak daha komik olabiliyorlar. Ülkemiz erkek komedyenleri mesela daha çabuk benimsiyor. İlk zamanlar kötü eleştiri kaldıramıyordum ama zamanla aştım. Herkesin bir ağzı var ne dediler diye değil ben nasıl mutluysam öyle yaşarım dedim devam ettim. Sonunda yüzlerce kişiye ulaştım. Bence kötü yorumları takmamama değdi" dedi.



Peki, Nez Demir kimdir?

Vine ile 2013 yılında tanışmış ve Böylelikle ülkemizde ilk Vine kullanıcıları arasına ismini yazdırmıştır. Nez Demir Afyon KocaTepe üniversitesi pazarlama ve işletme mezunudur. Bir süre bankacılık yapmıştır. Kendisi Gebze’de dünyaya gelmiştir. Uzun yıllardır sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Nez Demir en son "Facia Üçlü" filminde rol almıştır.