Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96455
ALTIN
223.181
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3967
EURO
6.5275
Mersin'de tekstil fabrikasında yangın
Mersin'de tekstil fabrikasında yangın
Niğde'de otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü
Niğde'de otomobil ile tır çarpıştı:...
Aydın'da motosiklet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da motosiklet direğe çarptı: 1...
Türk kahvesinin içinde uyuşturucu gizlemişler
Türk kahvesinin içinde uyuşturucu gizlemişler
Kayseri'de tarihi eser operasyonu
Kayseri'de tarihi eser operasyonu

Mersin'de tekstil fabrikasında yangın

Toroslar ilçesinde 3 katlı bir tekstil fabrikasının en üst katında çorapların depolandığı bölümde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı

Mersin'de tekstil fabrikasında yangın

Toroslar ilçesinde 3 katlı bir tekstil fabrikasının en üst katında çorapların depolandığı bölümde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:31
0 Okunma
Mersin'de tekstil fabrikasında yangın

MERSİN

Mersin'de bir tekstil fabrikasında çorapların depolandığı bölümde çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'nda 3 katlı bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören işçiler, durumu itfaiyeye bildirerek binadan ayrıldı.

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, en üst katta çorapların depolandığı bölümde çıkan yangına müdahale etti.

Tekstil ürünlerinin çok olması nedeniyle kısa sürede tüm çatı katını kaplayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ayrıca, belediyeye ait arazözlerle olay yerine su taşınıyor.

Öte yandan, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MersinFabrikaYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın'da motosiklet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da motosiklet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
"Dur" ihtarına uymayan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı
"Dur" ihtarına uymayan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı
Şanlıurfa'da kardeş kavgası: 1 ölü
Şanlıurfa'da kardeş kavgası: 1 ölü
Muğla'da yangın
Muğla'da yangın
Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Restoranda iki müşterinin kavgası kanlı bitti
Restoranda iki müşterinin kavgası kanlı bitti
Muğla'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Muğla'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Kars'ta kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuk bulundu
Kars'ta kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuk bulundu
Erzincan'da kimyasal madde yüklü tırda yangın
Erzincan'da kimyasal madde yüklü tırda yangın

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ