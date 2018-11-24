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Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Salihli ilçesindeki evlerinde gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü, tedavi altına alınan eşinin ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Salihli ilçesindeki evlerinde gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü, tedavi altına alınan eşinin ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:47
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Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi

MANİSA

Manisa'nın Salihli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi ise tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi Şehit Polis Yüksel Özdemir Caddesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında ikamet eden Fevzi (69) ve Zehra Akyol (65) çiftinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polisler kapıyı açamayınca itfaiyeden yardım istedi.

Dairenin balkonuna itfaiye merdiveni uzatarak içeri giren itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri çifti hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık görevlileri, sobadan sızan gazdan zehirlenen Fevzi Akyol'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ambulansla götürüldüğü Salihli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa kent merkezindeki özel bir tedavi merkezine sevk edilen Zehra Akyol'un ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ManisaSalihliZehirlenmeKarbonmonoksit Gazı
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