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Kurallara uymayanlara "en münasebetsiz" ödülü

Edirne'de Yerel Tarih Grubu, çöp atma ve park etme konularında kurallara uymayanlar için "en münasebetsiz" ödülü hazırladı

Kurallara uymayanlara "en münasebetsiz" ödülü

Edirne'de Yerel Tarih Grubu, çöp atma ve park etme konularında kurallara uymayanlar için "en münasebetsiz" ödülü hazırladı

25 Haziran 2015 Perşembe 10:30
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Kurallara uymayanlara

EDİRNE - Edirne'de Yerel Tarih Grubu üyesi bir grup hatalı park yapan sürücüler ve yere çöp atanlar için hazırladığı "En münasebetsiz" ödülünü vermeye başladı.

Yerel tarih araştırmacısı Cengiz Bulut, yıllarca kentin tarihi mirasından aldığı güzellikleri ön plana çıkarmak için uğraş verdiklerini anlattı.

Son zamanlarda artan kuralsızlıklara tepki göstermek amacıyla sözü edilen uygulamayı başlattıklarını dile getiren Bulut, şunları kaydetti:

"Edirne'nin her türlü sorununa, tarihi eserlerin kirletilmemesi, zarar verilmemesi için yoğun çaba sarf eden grubuz. Edirne başlı başına bir tarih olduğu için kentin de kirletilmesine, kuralsız araç parklarına gönlümüz razı olmadı. Kendimizce ödül uygulamasına geçtik, örneğin 'Tebrikler en münasebetsiz park edilmiş araç ödülünü kazandınız, kutluyor, saygısızlıklarınızın devamını diliyoruz' yazan etiketleri araçlar ve çöp kutularına yapıştırıyoruz. Bunu gören vatandaşların bir daha hatalı park yapmayacağını, çöplerini çevreye atmayacağını umuyoruz. Çünkü ödül verdiğimiz bir kaç sürücü, utanarak, sıkılarak gelip uygulama için teşekkür etti, bir daha tekrarlamayacağını ifade etti."

Yerel Tarih Grubu'ndan 10'a yakın üye kentin çeşitli bölgelerinde "ödül" vereceği ''kuralsızları'' arıyor. Bu arada çöp kutularına atılmayan alanlardaki çöpleri de toplayıp kutularına atarak kent temizliğine katkıda bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 25.06.2015 11:10
Anahtar Kelimeler:
Edirneönce Vatan
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