Kocaeli'de yangın

KOCAELİ

Yenidoğan Mahallesi Kaleüstü Sokak'ta Uğur Ö'ye ait evin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde yalnız olduğu öğrenilen Uğur Ö'nün, oturma odasına da sıçrayan yangını söndürmek isterken vücudunun çeşitli yerlerinde ve yüzünde yanıklar oluştu.

Olay sırasında evde bulunmayan ve yangını duyarak gelen Uğur Ö'nün eşi, eşini yaralı görünce gözyaşı döktü.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından SEKA Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu.