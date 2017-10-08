Kocaeli'de trafik kazası: 31 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün, yola çıkan tıra çarpması sonucu 31 kişi yaralandı.

İstanbul istikametine giden ve bir limanda çalışan işçileri taşıdığı öğrenilen midibüs, D-100 karayolunun Yarımca mevkisinde bir tıra çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 31 kişi yaralandı. Midibüste sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolunun İstanbul istikametindeki trafik akışı, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada yaralananların sayısının 31'e ulaştığını söyledi.