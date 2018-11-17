Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93616
ALTIN
209.508
DOLAR
5.3413
STERLİN
6.8402
EURO
6.0898
Kardeşini öldürüp kaçan zanlı yakalandı
Kardeşini öldürüp kaçan zanlı yakalandı
'İsrail'in Körfez'deki faaliyetleri 'Yüzyılın Anlaşması' planının bir parçası'
'İsrail'in Körfez'deki faaliyetleri 'Yüzyılın Anlaşması'...
Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi
Gram altın 6 haftada yüzde...
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait sessiz filmler ilk defa gösterilecek
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait...
Son maçtan ders çıkardık
Son maçtan ders çıkardık

Kardeşini öldürüp kaçan zanlı yakalandı

Van'da miras nedeniyle kardeşini silahla öldürdükten sonra kaçan şüpheli tutuklandı

Kardeşini öldürüp kaçan zanlı yakalandı

Van'da miras nedeniyle kardeşini silahla öldürdükten sonra kaçan şüpheli tutuklandı

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:08
0 Okunma
Kardeşini öldürüp kaçan zanlı yakalandı

VAN

Van'da kardeşini miras nedeniyle öldürüp kaçan zanlı, polis tarafından düzenlenen operasyonla gizlendiği adreste yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'nde 4 Nisan'da A.K'nin uzun namlulu silahla öldürülmesiyle ilgili firari şüpheli B.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokak ve kamera çalışmaları sonucu, şüphelinin İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli B.K'nin ifadesinde, "A.K'nin öz kardeşi olduğunu ve miras meselesi yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu uzun namlu silah kullanmak suretiyle öldürdüğünü ve olay sonrası firar ettiğini" söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
VanCinayetKardeş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çorum'da yol kapatma eylemi
Çorum'da yol kapatma eylemi
Nez Demir'e Büyük İlgi
Nez Demir'e Büyük İlgi
Kahramanmaraş'ta kömür havzasında göçük
Kahramanmaraş'ta kömür havzasında göçük
Sele kapılan 120 küçükbaş hayvan telef oldu
Sele kapılan 120 küçükbaş hayvan telef oldu
"Van'da değişim ve dönüşüm yaşandı"
"Van'da değişim ve dönüşüm yaşandı"
Hatay'da kaçakçılıkla mücadele
Hatay'da kaçakçılıkla mücadele
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü
Van'da fuhuş operasyonu
Van'da fuhuş operasyonu
Eskişehir'de asayiş uygulaması
Eskişehir'de asayiş uygulaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ