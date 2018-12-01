Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95416
ALTIN
205.273
DOLAR
5.2031
STERLİN
6.6570
EURO
5.8967
Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü
Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü
Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Konya'da trafik kazası: 2 ölü,...
Kamyon şasesinde 40 kilogram eroin yakalandı
Kamyon şasesinde 40 kilogram eroin...
Kayseri'de ev yangını
Kayseri'de ev yangını
Almanya'da "Gören Gözler" fotoğraf sergisi
Almanya'da "Gören Gözler" fotoğraf sergisi

Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü

Karaman’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü

Karaman’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:05
0 Okunma
Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü

KARAMAN

Alınan bilgiye göre, Hamza Aylak (30), aralarında husumet bulunan Veli K.'nin  Hamidiye Mahallesi 367. Sokak'taki evine dışarıdan tabanca ile ateş açtı.

Bunun üzerine balkona çıkan Veli K, av tüfeği ile balkondan Hamza Aylak’a ateş etti.

Ağır yaralanan Aylak, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra kaçan Veli K, polis tarafından yakındaki bir inşaatta yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Karaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
KaramanSilahCinayetKavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de ev yangını
Kayseri'de ev yangını
Popülerliği İle Binlerce Kişiye Aşkın Gücünü Duyurdu
Popülerliği İle Binlerce Kişiye Aşkın Gücünü Duyurdu
Malatya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'da düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi
Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü
İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü
Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ