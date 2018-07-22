Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125
Kamyonetle traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Kamyonetle traktör çarpıştı: 1 ölü,...
Yiğit Okan Hepimizi Gök Kubbe’de Birleştirdi
Yiğit Okan Hepimizi Gök Kubbe’de...
DGS 81 ilde yapıldı
DGS 81 ilde yapıldı
İran'da çatışma: 11 ölü
İran'da çatışma: 11 ölü
Erkek liginin kadın antrenörü
Erkek liginin kadın antrenörü
Flaş Haber
Türkiye'de OHAL sona erdi
Kapat

Kamyonetle traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Aydın'da kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kamyonetle traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Aydın'da kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

22 Temmuz 2018 Pazar 09:25
0 Okunma
Kamyonetle traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

AYDIN

Alınan bilgiye göre, Aydın-Denizli karayolunun Kanyaşı mevkisinde Muammer Yasan'ın kullandığı 09 Z 0796 plakalı arkasında römork bulunan traktör, Hüdayi Sergin'in  kullandığı 45 RJ 555 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazanın etkisiyle traktör karşı şeride geçip tarlaya düşerken kamyonet bariyerlere çarptı. Kamyonet içerisindeki şişelenmiş zeytinyağları yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Sergin ile ayakları traktörün altından kalan Yasan, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kamyonette bulunan Gönül Sergin ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 

Bu arada kazanın duyulmasının ardından olay yerine gelen Sergin ailesinin yakınları gözyaşı döktükleri görüldü. 

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol araçların kaldırılması ve bölgenin temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
KamyonetTraktörTrafik KazasıAydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Görme engelli çift özel şablonla oy kullandı
Görme engelli çift özel şablonla oy kullandı
Okul bahçesine araçla girme kavgası
Okul bahçesine araçla girme kavgası
Otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
Siirt'teki terör saldırısıyla ilgili 10 şüpheli tutuklandı
Siirt'teki terör saldırısıyla ilgili 10 şüpheli tutuklandı
Yunus Emre Eskişehir'de kabri başında anıldı
Yunus Emre Eskişehir'de kabri başında anıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ