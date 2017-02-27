Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Sisli
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88137
ALTIN
145.201
DOLAR
3.5961
STERLIN
4.4584
EURO
3.8065
Halfeti'nin 'karagül'ü serada üretilecek
Halfeti'nin 'karagül'ü serada üretilecek
Basketbol hayatını değiştirdi
Basketbol hayatını değiştirdi
Behçet hastalığı gözleri vuruyor
Behçet hastalığı gözleri vuruyor
Mesnevi Svahilice'ye çevrildi
Mesnevi Svahilice'ye çevrildi
'Kara elmas' ve madenciyi figürlere işliyor
'Kara elmas' ve madenciyi figürlere...

İkametini bu ilçeye aldıran çiftlere düğün hediye

Elazığ'ın Ağın Belediyesi, nüfusu arttırmak amacıyla ikametini ilçeye aldıran çiftlerin düğün masrafını karşılama kararı aldı.

İkametini bu ilçeye aldıran çiftlere düğün hediye

Elazığ'ın Ağın Belediyesi, nüfusu arttırmak amacıyla ikametini ilçeye aldıran çiftlerin düğün masrafını karşılama kararı aldı.

27 Şubat 2017 Pazartesi 14:26
6 Okunma
İkametini bu ilçeye aldıran çiftlere düğün hediye

ELAZIĞ 

Elazığ'ın Ağın ilçesinde belediye başkanlığı, ilçenin göç nedeniyle sürekli düşen nüfusunu artırmak amacıyla farklı bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediye, ikametini ilçeye aldıran çiftlerin düğün masrafını karşılayacak.

Ağın Belediye Başkanı Yılmaz Serttaş, 2000 yılında 3 bin 590 olan ilçe merkezi nüfusunun, göç sebebiyle 2016 yılında bin 672'ye düştüğünü belirtti.

Bir süre önce belediye olarak Ağın'da nüfusu artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Serttaş, bu kapsamda evlenmeyi düşünen çiftlerin ikametlerini ilçeye aldırmaları halinde düğün masraflarını karşılamayı kararlaştırdıklarını söyledi.

Türkiye'deki tüm vatandaşların uygulamadan faydalanabileceğini dile getiren Yılmaz Serttaş, "Evlenmelerine mani bir durum yoksa, ikametlerini buraya almak kaydıyla herkesi kabul ediyoruz. Düğün salonu masrafını karşılayacağız, düğün arabasını biz süsleyeceğiz, orkestrasını, pastasını, meşrubatını biz vereceğiz. Nereden bakarsınız yaklaşık 15-20 bin liralık şehirde yapacakları düğün masrafını biz karşılayacağız.''

''Nikahlarını da ben kıyacağım"

Serttaş, yapılan araştırmalarda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan 50 binden fazla Ağınlı olduğunu ve bunların genelinin memur olan ailelerden oluştuğunu dile getirdi.

Ağın'ın göç verme sebeplerinden birinin de eğitim seviyesi yüksek ilçe halkının memuriyet sebebiyle ilçe dışında yaşaması olduğunu aktaran belediye başkanı Serttaş, şöyle konuştu:

"İlçede yaşamaya karar veren çiftlere iş olanağı sağlamak amacıyla, yatırım yapmak isteyen iş adamlarına yer tahsisi konusunda destek olacağız. Bunun için istihdama yönelik projeler üzerinde çalışıyoruz. Ağın huzurlu bir ilçedir. Burada düğün yapmak, yaşamak çok rahat. Havası temiz, iklimi uygun, doğal zenginlikleri var. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz, gelsinler, düğünlerini yapsınlar, gönüllerince eğlensinler. Nikahlarını da ben kıyacağım.''

Kerküklü ve Telaferli Türkmenleri de bekliyoruz

Yılmaz Serttaş, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan 23 ilin kalkınması ve gelişmesi için hazırlanan ''Yatırım ve Destek Hamlesi'' programının Doğu ve Güneydoğu'daki illerde istihdamın artmasına ve göçün azalmasına büyük katkı sunacağını vurguladı.

Cazibe Merkezli Programı'ndan faydalanarak ilçede tekstil fabrikası kurulması için girişimcilerle temasta olduklarını aktaran Serttaş, şunları söyledi:

"Bu program sayesinde artık önümüz açıldı. İlçeye yerleşecek olanların 'İş bulamam' diye bir endişesi olmasın. Gelip yerleştikleri taktirde Ağın'da iş olanağı da artacaktır. Güneş enerjisi ve tarımsal sulamaya yönelik projelerimiz sürüyor. Yani kazma kürek işçisinden mühendise kadar herkesin çalışabileceği iş alanları açılacak. Tüm vatandaşlarımızı Ağın'a bekliyoruz. Kerkük ve Telafer Türkmenlerini de Ağın'a kazandırırsak, ilçede nüfus patlaması olacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
IkametİlçeçiftDüğünHediyeönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa'da "etekli" erkek hırsız tutuklandı
Şanlıurfa'da "etekli" erkek hırsız tutuklandı
Bu kentte iş var işçi yok
Bu kentte iş var işçi yok
Göksu Deltası'nda yangın
Göksu Deltası'nda yangın
Sokaktakilerin içini ısıtan gönüllüler
Sokaktakilerin içini ısıtan gönüllüler
Sur'da tespihlerini görücüye çıkarıyorlar
Sur'da tespihlerini görücüye çıkarıyorlar
Reina katliamcısı yakalandı
Reina katliamcısı yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ