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Görme engelli çift özel şablonla oy kullandı

Aksaray'da görme engelli nişanlı çift, kendileri için özel hazırlanan oy kullanma şablonu yardımıyla kimseden yardım almadan oylarını verdi.

Görme engelli çift özel şablonla oy kullandı

Aksaray'da görme engelli nişanlı çift, kendileri için özel hazırlanan oy kullanma şablonu yardımıyla kimseden yardım almadan oylarını verdi.

24 Haziran 2018 Pazar 14:57
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Görme engelli çift özel şablonla oy kullandı

AKSARAY

Aksaray'da görme engelli Yusuf Uz ve nişanlısı Övgü İpek, görme engelliler için özel hazırlanan oy kullanma şablonu yardımıyla kimseden yardım almadan seçim tercihini yaptı.

Nişanlı çift, oy kullanmak için Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'na geldi.

Aksaray Görme Engelliler Derneği ile Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) iş birliğince hazırlanan özel oy kullanma şablonundan alan çift, sandık görevlilerinden, oy pusulasını bu şablonun içine yerleştirmelerini istedi.

Engelli vatandaşlar daha sonra kimseden yardım almadan oyunu kullanıp, sandığa attı.

Yusuf Uz, burada yaptığı açıklamada, demokratik hakkını kullanmaktan çok memnun olduğunu söyledi.

Aksaray Görme Engelliler Derneği ve GETEM iş birliği ile hazırlanan şablonla rahatça oy kullandıklarını belirten Uz, "Yüksek Secim Kanunu'nun 403. maddesinde 'görme engelliler özel oy şablonları ile özgürce oyunu kullanabilir' ifadesi belirtiliyor. Ben de bugün kendi oyumu özgürce kulandım. İnanın şu anda hayatımda en rahat, güvenli şekilde kendi oyumu kullandığım için çok mutluyum. Bu seçimin devletimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temini ediyorum." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Görme EngelliAksaray Görme Engelliler Derneği Ve GETEM
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