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Göksu Deltası'nda yangın

Yangın kendiliğinden söndü...

Göksu Deltası'nda yangın

Yangın kendiliğinden söndü...

22 Ocak 2017 Pazar 11:19
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Göksu Deltası'nda yangın

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin’in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda çıkan yangına arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle müdahale edilemezken, ilerleyen saatlerde kendiliğinden söndüğü bildirildi.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin’in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.

Deltanın ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi Çavuşbucağı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ancak arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle yangına müdahale edilemedi.

Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltada ilk belirmelere göre 80 dönüm sazlık arazinin yandığı aktarıldı.

Arazinin bataklık olması nedeniyle müdahale şansı olmayan yangın ilerleyen saatlerde kendiliğinden söndü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Göksu DeltasıYangın
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