FETÖ’nün kız yurdunda Hint keneviri

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kapatılmasına karar verilen Özel Refia Hanım Kız Öğrenci Yurdunun bahçesinde 897 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Erzurum'un Pasinler ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kapatılmasına karar verilen Özel Refia Hanım Kız Öğrenci Yurdunun bahçesinde 897 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, OHAL Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde örgütle irtibatı olduğu tespit edilen okul ve yurtların kapatılması için Erzurum'da çalışma başlatıldı.



Kararnameyle kapatılması kararlaştırılan Kurtuluş Mahallesi'ndeki Özel Refia Hanım Kız Öğrenci Yurduna, Maliye Bakanlığı müfettişleri, milli eğitim ve mal müdürlükleri görevlileri ile polis ekipleri gönderildi. Görevliler, yurt binasının içindeki malzemeleri tek tek sayıp tutanak altına aldı.



Görevlilerin inceleme sonrası tabelası sökülen yurdun kapısı mühürlendi.



Çalışmalar sırasında yurt binası çevresini kontrol eden polis ekipleri, bahçeye Hint keneviri ekildiğini tespit etti.



Cumhuriyet savcısının bilgilendirilmesi ve alınan talimat sonrası bahçedeki 897 kök Hint keneviri, belediye çalışanlarınca söküldü. Kamyona yüklenen Hint kenevirleri, incelemenin ardından imha edildi.



Babasının ismini taşıyan yurt da kapatıldı



Görevliler, daha sonra FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in babasının adını taşıyan ve aynı yerleşkede bulunan Ramiz Efendi Erkek Öğrenci Yurdu ile Özel Kardelen Ortaokulunda da malzemeleri kayıt altına aldı, tabelaları sökerek kapıları mühürledi.



Soruşturma kapsamında yurtlar ve okulda görevli 3 kişi gözaltına alındı.

