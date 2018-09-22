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Erzincan'da kimyasal madde yüklü tırda yangın

Seyir halindeyken alev alan boya ham maddesi yüklü tır, polis ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile tamamen yanmaktan son anda kurtarıldı

Erzincan'da kimyasal madde yüklü tırda yangın

Seyir halindeyken alev alan boya ham maddesi yüklü tır, polis ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile tamamen yanmaktan son anda kurtarıldı

22 Eylül 2018 Cumartesi 09:02
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Erzincan'da kimyasal madde yüklü tırda yangın

ERZİNCAN

Erzincan'da trafikte seyreden kimyasal madde yüklü tırda çıkan yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sefter Bakış idaresindeki 76 DF 002 plakalı tırın, Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan Geçidi'nden indiği sırada balatalarından duman ve kıvılcım çıktı.

Durumu fark eden şoför Bakış, kısmen alev alan aracı ile seyir halindeyken polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Erzincan Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerince güvenli bir alana götürülen araca, güzergahta bekleyen itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

Kısmen trafiğe kapatılan karayolu da tekrar ulaşıma açıldı.

Sefter Bakış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rampayı indiği sırada aniden aracın lastiklerinden kıvılcım çıktığını gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine tırın hızını yavaşlatarak frene basmadan ilerlediğini belirten Bakış, "Daha sonra polis ve itfaiye ekiplerine haber verdim. Allah onlardan razı olsun. Ekipler zamanında müdahale etti. Araçta boya ham maddesi vardı." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErzincanTIRYangın
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