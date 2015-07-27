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Erciş'te nöbet kulübesine silahlı saldırı

Van'ın Erciş ilçesinde nöbet kulübesine uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu bir polis memuru yaralandı.

Erciş'te nöbet kulübesine silahlı saldırı

Van'ın Erciş ilçesinde nöbet kulübesine uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu bir polis memuru yaralandı.

27 Temmuz 2015 Pazartesi 07:06
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Erciş'te nöbet kulübesine silahlı saldırı
VAN - Erciş hükümet konağı arkasında bulunan polis nöbet kulübesine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, hükümet konağı arkasındaki nöbet kulübesine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan bir polis memuru, Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Saldırının ardından İlçe Emniyet Müdürü Murad Hoş ile hükümet konağına gelen Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, olayla ilgili bilgi aldı. 

Polis, saldırganların yakalanması için ilçede geniş çaplı çalışma başlattı.

AA

Son Güncelleme: 27.07.2015 06:49
Anahtar Kelimeler:
Ercişönce VatanNöbet Kulubesi
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