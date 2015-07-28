Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Ege'de son 4 günde bin 876 kaçak kurtarıldı

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nde 4 günde bin 876 kaçağı kurtardı.

Ege'de son 4 günde bin 876 kaçak kurtarıldı

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nde 4 günde bin 876 kaçağı kurtardı.

28 Temmuz 2015 Salı 09:29
900 Okunma
Ege'de son 4 günde bin 876 kaçak kurtarıldı

İZMİR- Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin, Ege Denizi'nde 4 günde bin 876 kaçağı kurtardığı bildirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ege'de Umut Harekatı" kapsamında 24-27 Temmuz arasındaki çalışmalarda Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 19 olayda 946, İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde 10 olayda 473, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 olayda 264, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde 2 olayda 140 ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2 olayda 53 kaçağın kurtarıldığı kaydedildi. 

Açıklamada, Balıkesir Ayvalık ilçesinde kurtarılan göçmenlerin ifadesinde, Yunan sahil güvenlik botunda bulunan, yüzleri maskeli 3 kişinin motorlarını ve benzin bidonlarını alıp botlarını patlattığını ancak daha sonra Türk Sahil Güvenliği'nin kendilerini kurtardığını söylediği ifade edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kurtarılanların ise yine yüzleri maskeli 3 kişi tarafından silah doğrultarak darp edildiklerini söylediği kaydedildi.  

Açıklamada ayrıca, Ege Denizi'nde 2013 yılında 251 olayda, 6 bin 937 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 71 göçmen kaçakçısının yakalandığı, 2014 yılında 529 olayda 12 bin 884 göçmenin kurtarıldığı, 72 göçmen kaçakçısının yakalandığı, 2015 yılında ise 672 olayda 22 bin 41 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 42 göçmen kaçakçısının yakalandığı belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 28.07.2015 08:07
Anahtar Kelimeler:
önce VatanEgeSahil Güvenlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da Kadın Kolları Kongresinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da Kadın Kolları Kongresinde
Eskişehir'de otobüs kazası: 11 ölü, 44 yaralı
Eskişehir'de otobüs kazası: 11 ölü, 44 yaralı
Çataloğlu ailesinin evinin yanındaki evin temelinde arama yapılacak
Çataloğlu ailesinin evinin yanındaki evin temelinde arama yapılacak
100 öğrenciye kıyafet ve ayakkabı yardımı
100 öğrenciye kıyafet ve ayakkabı yardımı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi 3,5 milyon turisti ağırladı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi 3,5 milyon turisti ağırladı
Ordu'da 'büyük ikramiye' heyecanı
Ordu'da 'büyük ikramiye' heyecanı
Kar ve tipiden yol kapandı
Kar ve tipiden yol kapandı
Bodrum'da fırtına ve sağanak
Bodrum'da fırtına ve sağanak
Muğla merkezli fuhuş ve insan ticareti operasyonu
Muğla merkezli fuhuş ve insan ticareti operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ