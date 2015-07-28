Ege'de son 4 günde bin 876 kaçak kurtarıldı

İZMİR- Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin, Ege Denizi'nde 4 günde bin 876 kaçağı kurtardığı bildirildi.



İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ege'de Umut Harekatı" kapsamında 24-27 Temmuz arasındaki çalışmalarda Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 19 olayda 946, İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde 10 olayda 473, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 olayda 264, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde 2 olayda 140 ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2 olayda 53 kaçağın kurtarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Balıkesir Ayvalık ilçesinde kurtarılan göçmenlerin ifadesinde, Yunan sahil güvenlik botunda bulunan, yüzleri maskeli 3 kişinin motorlarını ve benzin bidonlarını alıp botlarını patlattığını ancak daha sonra Türk Sahil Güvenliği'nin kendilerini kurtardığını söylediği ifade edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kurtarılanların ise yine yüzleri maskeli 3 kişi tarafından silah doğrultarak darp edildiklerini söylediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Ege Denizi'nde 2013 yılında 251 olayda, 6 bin 937 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 71 göçmen kaçakçısının yakalandığı, 2014 yılında 529 olayda 12 bin 884 göçmenin kurtarıldığı, 72 göçmen kaçakçısının yakalandığı, 2015 yılında ise 672 olayda 22 bin 41 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 42 göçmen kaçakçısının yakalandığı belirtildi.