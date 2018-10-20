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Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

Bir evde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 Iraklı yakalandı

Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

Bir evde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 Iraklı yakalandı

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:49
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Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

EDİRNE

Edirne'de düzenlenen operasyonda, 12 düzensiz göçmen yakalandı. 

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece başlayan ve sabaha kadar süren operasyon çerçevesinde, pansiyon, apart, kahvehane ve bazı sokaklarda arama yaptı. 

Tabakhane Sokağı'nda, Suriyeli bir kişinin kiraladığı evde yasa dışı geçiş yapmaya hazırlanan Iraklıların bulunduğunu tespit eden polis, iki katlı evde arama yapmak istedi.

Polis kapıyı çaldığı halde içeridekiler ışığı söndürerek kapıyı açmadı.

Korunaklı bahçe kapısı nedeniyle içeri girmek için kullanılan koçbaşının da işe yaramaması üzerine kapının üzerindeki sac levha kaldırıldı. Özel harekat polisi buradan bahçeye girip kapıyı açtı.

İkinci kattaki evin kapısı ise koçbaşıyla kırıldı. Evde, aralarında çocuk ve kadınlarında olduğu 12 Iraklı bulundu. 

Iraklılar sağlık kontrolleri sonrasında sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne gönderildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneGöçmenKaçak
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