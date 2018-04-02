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Edirne'de Ağaç Kardeşleri Yetişiyor!

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin ÇOĞAL Edirne’de yürütülen ‘’Ağaç Kardeşliği’’ Projesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Edirne'de Ağaç Kardeşleri Yetişiyor!

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin ÇOĞAL Edirne’de yürütülen ‘’Ağaç Kardeşliği’’ Projesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:46
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Edirne'de Ağaç Kardeşleri Yetişiyor!

TEMA Vakfı’nın 2015 yılında başlattığı  ağaçlandırma ve çocuklara yönelik doğa eğitimi projesi olan  ‘’Ağaç Kardeşliği’’  projesi bu yıl  İlimizde  Merkez PLEVNE İlkokulu , Enez BÜYÜKEVREN AZİZ YÖRÜK İlkokulu ,Enez CUMHURİYET İlkokulu , Enez HASKÖY İlkokulu, SÜLOĞLU İlkokulu  olmak üzere  5 okul ve 5 sınıfla birlikte  toplam 105 öğrenciyle uygulanacaktır. Proje  ilde TEMA Vakfı İl Temsilcisi   ve T.Ü Genç TEMA’lar , İlçelerde ;TEMA Vakfı Enez  ilçe sorumlusu Umut GÜNEY , TEMA Vakfı Süloğlu   ilçe sorumlusu Sevgi TOKTAŞ tarafından yürütülecektir


Ağaç Kardeşliği hakkında

Proje kapsamında planlanan tüm faaliyetler için, Adım Adım Oluşumu bünyesinde “Yardımseverlik Koşusu” yapan koşucular aracılığıyla bağış toplanıyor. Adım Adım koşucularının bağış çağrılarıyla toplanan her 100 TL’lik bağış; bir çocuğun yıl boyunca doğa eğitim programına katılmasını ve eğitim sonunda bulunduğu yöreye uygun doğal türlerdeki tohumlarla kendi fidanını yetiştirmesini, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve TEMA Vakfı iş birliği ile tesis edilen hatıra ormanı  arazilerinde çocuklar adına “Çocuklar Hatıra Ormanları”nın oluşturulmasını sağlıyor.


İlk Etkinlik Nedir Bu Ekosistem?

Proje kapsamında yapılacak ilk etkinlik ‘’Nedir Bu Ekosistem? ‘’ Ekosistemde bulunan varlıkları tanıyan öğrenciler, varlıklar arası etkileşimin farkına varıyorlar. İkinci etkinlik ‘’Orman Dedektifler’’ bu etkinlik ile öğrenciler ellerinde büyüteçler ile ağaçlarda dedektif gibi incelemeler yapıyorlar. Üçüncü ve dördüncü etkinlikler ile tohumu tanıyan öğrenciler Karaçam tohumunu toprakla buluşturup çimlenme aşamalarını gözlem defterlerine not alıyorlar. Böylece öğrenciler yakın çevresini tanırken bir taraftan da tohumdan fidana fidandan ağaca bitki yetiştirmenin gereklerini öğrenerek ağaç sevgisiyle etkinliklere devam ediyorlar. Fidanların büyümesini izleyen çocuklar programın sonunda; ekosistem, endemizim, biyoçeşitlilik gibi kavramlarla tanışacak ilkokul 3. sınıfta başlayıp, 4. sınıfta devam eden uzun soluklu   bu projede doğa eğitim programıyla çocukların doğada yaparak, yaşayarak öğrenmesi ve doğayla giderek azalan ilişkilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda oluşturulan ‘Çocuklar Hatıra Ormanları’yla da erozyonla mücadeleye katkı sunulması hedefleniyor

Edirne’de projeye katılan öğrenciler adına Çanakkale Ormanı’nda fidan dikimi gerçekleştirilerek, öğrencilere fidan  sertifikaları dağıtıldı. İlimizde 105 öğrencinin doğa eğitimi almasına katkı sunmalarından dolayı projeyi okullarında uygulayan idareci ve öğretmenlere,  Projeye yaptıkları  bağışlarla kaynak sağlayan bağışçılarımıza, bağışlarıyla çocukların doğa eğitimi almasına  destek olan Edirne Eğitim-İş Sendikası Şube Yönetim Kuruluna, Adım Adım’’ İyilik Peşinde  Koş’’ koşusuna katılarak çocuklar için  bağış toplayan TEMA Vakfı İl Temsilci yardımcısı Av.Cansın ÇOĞAL’a, Av.Neslihan TÜRKAY Hukuk Bürosuna, TURYAP Temsilcisi Şaban TÜRKER’e, Edirne Ticaret Borsası başkanı Özay ÖZTÜRK ve yönetim kuruluna  teşekkür ederiz.

Umut Yeşertiyoruz!

                                                                                                        

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 02.04.2018 16:49
Anahtar Kelimeler:
Ağaç KardeşleriEdirneTEMA Vakfı
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