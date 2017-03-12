Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Hafif yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89611
ALTIN
144.500
DOLAR
3.7394
STERLIN
4.5376
EURO
3.9897
Bakan Kaya Türkiye'ye hareket etti
Bakan Kaya Türkiye'ye hareket etti
Polis köpekleriyle müdahale!
Polis köpekleriyle müdahale!
Haftanın MVP'si De Colo
Haftanın MVP'si De Colo
Antalya'da köpek ırkları yarışması
Antalya'da köpek ırkları yarışması
İstinaf ilk FETÖ kararını verdi
İstinaf ilk FETÖ kararını verdi

Diyarbakır'daki terör operasyonu sürüyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.

Diyarbakır'daki terör operasyonu sürüyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.

12 Mart 2017 Pazar 11:13
9 Okunma
Diyarbakır'daki terör operasyonu sürüyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik 7 bini aşkın personelin katılımıyla düzenlenen operasyon sürüyor.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kulp, Lice ve Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasındaki dağlık alanda faaliyet yürüten PKK'lı teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet unsurları ve güvenlik korucularından oluşan 7 bini aşkın personelin katılımıyla 5 Mart'ta başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu" sürüyor.

5 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında 11 Mart'ta Lice ilçesine bağlı 4 köy ve mezralarındaki 54 ev ve eklentileri ile arazide yapılan aramada 4 ruhsatsız av tüfeği, bir tabanca, 450 metre kablo, teröristlere ait bidonlar içinde araziye gömülü çok sayıda ayakkabı ve sivil kıyafet ile çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme bulundu.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

4 patlayıcı düzeneği imha edildi

Operasyonda teröristlere ait bir sığınak ve bir barınak kullanılamaz hale getirildi.

Teröristlerce 200 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış 4 el yapımı patlayıcı düzeneği ile 4 mutfak tüpü, patlayıcı uzmanları tarafından imha edildi.

Narko-terörizmle mücadele kapsamında 448 kilogram toz, 338 kilogram kubar olmak üzere 786 kilogram esrar ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırLice Pkk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uludağ'da kayak sezonu uzadı
Uludağ'da kayak sezonu uzadı
Bolu Dağı'nda sis ulaşımı aksattı
Bolu Dağı'nda sis ulaşımı aksattı
İkametini bu ilçeye aldıran çiftlere düğün hediye
İkametini bu ilçeye aldıran çiftlere düğün hediye
Şanlıurfa'da "etekli" erkek hırsız tutuklandı
Şanlıurfa'da "etekli" erkek hırsız tutuklandı
Bu kentte iş var işçi yok
Bu kentte iş var işçi yok
Göksu Deltası'nda yangın
Göksu Deltası'nda yangın

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ