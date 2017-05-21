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Çukurca'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

​Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi

Çukurca'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

​Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi

21 Mayıs 2017 Pazar 12:19
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Çukurca'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

​Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, güvenlik güçleri ile üs bölgesine silahlı saldırıda bulunan teröristler arasında çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığınca Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, güvenlik güçleri ile üs bölgesine silahlı saldırıda bulunan bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bingöl'ün Adaklı ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen beş odalı sığınak içerisinde, bomba yapımında kullanılmak üzere hazırlanan 32 tüp, 200 metre kablo, 573 pil ile çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

​Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, güvenlik güçleri ile üs bölgesine silahlı saldırıda bulunan bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
çukurca TeröristHakkari Terör
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