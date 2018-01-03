Çataloğlu ailesinin evinin yanındaki evin temelinde arama yapılacak

KASTAMONU

Kastamonu Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde, Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine başlatılan soruşturma ve arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, komandoların da katılımıyla Bürme köyü civarında ve yanan evlere 10 kilometre uzaklıkta, traktörün terk edildiği Elmayakası köyünde arama çalışmalarını 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığına rağmen sürdürüyor.

Daha önce ailenin yaşadığı evde ve temelinde yapılan arama çalışmalarının ardından Ahmet Çataloğlu'na ait evin temelinin de kazılacağı öğrenildi. Gelecek günlerde evin temelinde kazı ve arama yapılması bekleniyor.

Emir köyünün muhtarı Muzaffer Kabul, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinin Bürme köyünün yakınında olduğunu dile getirdi.

Fazıl Çataloğlu'nun zaman zaman yanında çalıştığını söyleyen Kabul, "Ormanda kesim işi yapıyorduk. Fazıl da zaman zaman benim yanımda çalışırdı. Bazen de bölgeyi kendi keserdi. Devamlı görüştüğümüz biriydi." dedi.

Bölgede kesim yapmaya gelenlerle zaman zaman Fazıl Çataloğlu'nun sorun yaşadığını dile getiren Kabul, "Kesim için dışarıdan biri burada iş yapmak istediğinde haklı olarak tepki gösterirdi. Burası kendi bölgesi olduğu için kendisi kesmek isterdi. Zaman zaman bu tür gerginlikler olurdu ama kimseyle ciddi bir problemi olmadı." diye konuştu.

Ailenin ekonomik durumunun çok iyi olmadığını dile getiren muhtar Kabul, "Ekonomik durumu çok iyi değildi. Zaten fakirlikten gelen bir aile. Odun satarak, tahta, römork satarak geçimini sağlıyordu. Borcu vardır, parası yoktur." ifadelerinde bulundu.

"Yanan diğer evin altıyla ilgili şüphelerimiz var"

Fazıl Çataloğlu'nun ağabeyi Emin Çataloğlu ise çok üzgün olduklarını söyledi.

Ailenin evinin altının tamamen arandığını belirten Emin Çataloğlu, şunları kaydetti:

"Bizim evin altını tamamen aradılar ama bir şey çıkmadı. Yanan diğer evin altıyla ilgili şüphelerimiz var. Orada yakmış olabilirler diye düşünüyoruz. Oranın temelinin de kazılıp aranmasını istiyoruz. Bugün Vali Bey'le görüştük, bunu kendisine ilettim. Vali Bey diğer evin temelinde de kazı yapılacağını söyledi."

Olay

Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Çataloğlu'nun yanan evinin enkazında torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen bir ceset bulunmuştu. Ceset otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Aileye ait yaklaşık 28 küçükbaş hayvan telef olurken 20 küçükbaş hayvan da yangından sonra ailenin traktörünün terk edildiği yerde bulunmuştu.

Olayla ilgili E.K. ve E.K. kardeşler ile A.Ş. tutuklanmış, zanlıların aileye ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattığı iddia edilmişti. E.K. ve E.K. kardeşler ile kardeşlerden birinin kayınpederi A.Ş'nin ifadelerinin çelişkili olduğu, şüpheli kardeşlerin ifadelerinde hayvanları, ismini hatırlayamadıkları birinden alarak başkasına sattıklarını, olayla ilgilerinin olmadığını iddia ettikleri öğrenilmişti.